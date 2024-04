Rosinger Group begleitet UKO Microshops AG an die Wiener Börse

Zusammenarbeit und Pläne für das Börsenlisting

Die UKO Microshops AG, ein Tochterunternehmen der UKO Holding GmbH im Besitz von Hermann Unterkofler und Moritz Unterkofler, plant, ihre Unternehmen UKO Technik GmbH und UKO MEDIA GmbH durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in das Unternehmen einzubringen. Das Börsenlisting der UKO Microshops AG in einem der Marktsegmente des Vienna MTF der Wiener Börse ist voraussichtlich gegen Ende 2024 geplant. Die Rosinger Group wird den gesamten Prozess bis zum Börsenlisting der UKO Microshops AG im direct market plus oder direct market der Wiener Börse begleiten.

Über die Rosinger Group

Die Rosinger Group, gegründet im Jahr 1985, hat sich als führender Finanzkonzern mit einem breiten Fokus auf Unternehmensbeteiligungen und spezialisierte Beratungsleistungen etabliert. Unter der Leitung von Gregor H. Rosinger, der selbst aus einer Börsianer- und Investorendynastie stammt, konzentriert sich das Unternehmen auf Geschäftsfelder wie Börsengänge, Financial Engineering, Corporate Finance und Strategie. An der Wiener Börse ist die Rosinger Group als Investor, Capital Market Coach und Indexeigentümer des "Rosinger Index" (ROSGIX) aktiv.

Im Jahr 2022 erhielt die Rosinger Group den European Special Mention Award von der Europäischen Kommission, der Federation of European Securities Exchanges und European Issuers für ihre herausragende Marktposition und ihren bedeutenden Einfluss auf den Zugang von Small- und Mid-Cap-Emittenten zu den Kapitalmärkten.