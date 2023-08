Plansee - der zweitgrößte Bergsee Tirols

Inhaltsverzeichnis:

Lage : innerhalb der Ammergauer Alpen, Bezirk Reutte in Tirol

: innerhalb der Ammergauer Alpen, Bezirk Reutte in Tirol Durchschnittstemperatur : ca. 18 °C in den Sommermonaten

: ca. 18 °C in den Sommermonaten Größe : 2,87 km² Fläche / 5,7 km Länge

: 2,87 km² Fläche / 5,7 km Länge Maximale Tiefe : 77 m

: 77 m Wasserqualität : Trinkwasserqualität

: Trinkwasserqualität Google Maps Ranking : 4,8 Sterne

Das Besondere am Plansee

Als zweitgrößter Bergsee Tirols vereint der Plansee eine idyllische Seenlandschaft mit eindrucksvoller Alpenkulisse zu einem einzigartigen Panorama. Er bietet daher nicht nur interessante Wanderrouten, sondern auch für Wassersportler hervorragende Bedingungen. Die 2013 prämierte Wasserqualität ermöglicht außerdem uneingeschränktes Badevergnügen an ausgewiesenen Stellen.

Über den Zugang zum benachbarten Heiterwanger See verkehrt zudem eine der höchstgelegenen gewerblichen Schifffahrtslinien in Österreich. Von Ende Mai bis in den Herbst hinein werden hier Rundfahrten durch die Seenlandschaft angeboten, die ein besonderes Erleben der imposanten Berglandschaft aus der Wasserperspektive ermöglichen.

Lage

Der Plansee befindet sich im Bezirk Reutte in Tirol und ist nach dem Achensee der zweitgrößte Bergsee des Bundeslandes. Er erstreckt sich über das Gebiet der Gemeinden Heiterwang, Reutte und Breitenwang rund 7 km Luftlinie entfernt vom sogenannten Ammersattel.

Er liegt in unmittelbarer Nähe zum Heiterwanger See, mit dem er über einen 1908 erbauten Kanal verbunden ist. Neben den weiteren Zuflüssen über Spießbach und Torsäulenbach bezieht der Plansee aus diesem knapp 70 cm höher gelegenen Gewässer sein Wasser.

Entlang des nördlichen Seeufers verläuft die Planseestraße (L255), die über den Ammersattel zwischen Reutte und Oberammergau bzw. Ettal verläuft.

Anreise

Auto

Von Wien ausgehend führt die schnellste Route zum Plansee durchgängig über die A1. Die rund 500 km lassen sich bei durchschnittlicher Verkehrslage in knapp 6 Stunden zurücklegen. Alternativrouten führen über die A94 bzw. A92.

Zug

Die schnellste Verbindung von Wien Hauptbahnhof bis in die dem Plansee nächstgelegene Gemeinde Heiterwang dauert regulär ca. 6 Stunden. Der Großteil der Strecke wird dabei im Railjet der ÖBB zurückgelegt und beinhaltet u.a. Umstiege in Imst-Pitztal.

Parken am Plansee

Rund um den Plansee finden sich zahlreiche Parkplätze, die als Ausgangspunkt für ausgedehnte Erkundungs- oder Wandertouren rund ums Wasser dienen können - je nach Reisezeitpunkt allerdings gebührenpflichtig sind.

Häufig frequentiert wird beispielsweise der Parkplatz des Campingplatzes “Seespitz". Das Areal befindet sich direkt am Seeufer und ist daher ein idealer Startpunkt für verschiedenste Aktivitäten. Außerhalb der Hauptsaison ist das Parken hier sogar in der Regel kostenfrei möglich.

Gleiches gilt für den Parkplatz des Hotels “Forelle”, ebenfalls unmittelbar am Seeufer gelegen. Das Parken kostet hier mit Tagesticket (8 – 18 Uhr) aktuell 4€.

Baden am Plansee

Als einer der saubersten Seen Tirols mit einer Wasserqualität der Güteklasse I können Besucher im See guten Gewissens ein ausgedehntes Badevergnügen erleben.

Der Badebereich befindet sich am nordöstlichen Seeufer. Hier sind auch ausgedehnte Liegewiesen angesiedelt, die einen längeren Badeaufenthalt ermöglichen.

Durch die hohe Wasserqualität eignet sich der Natursee auch ideal für verschiedenste Wassersportaktivitäten. Dementsprechend ist der Plansee für Taucher, Segler und Ruderer ein beliebtes Ausflugsziel.

Der Plansee ist grundsätzlich frei zugänglich. Nur für die Nutzung der Liegewiesen beim Hotel und dem benachbarten Campingplatz wird eine Gebühr erhoben.

Umliegende Orte

In unmittelbarer Nähe des Plansees liegt die Gemeinde Heiterwang am See. Der Ort befindet sich südlich des Bezirkshauptortes Reutte auf knapp 1.000 Metern Höhe - und liegt, wie der Name bereits vermuten lässt, zwischen Heiterwanger und Plansee direkt am Wasser.

Im Winter ist Heiterwang bekannt für seine vielen sonnigen und schneesicheren Loipenkilometer, die sich in einem breiten Talkessel erstrecken. Zusätzlich ist der Ort auch durch die Nähe zu den sieben Skigebieten der Region bei Snowboardern und Skifahrern beliebt.

In der Gemeinde Breitenwang befinden sich einige beliebte Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten wie die Campingplätze am Plansee. Sie liegt im Talkessel von Reutte und ist damit Startpunkt zahlreicher Wanderungen rund um den Plansee. Die um 1650 erbaute Pfarrkirche ist zudem ein beliebtes Ausflugsziel.