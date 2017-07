Zeit(punkte) für das perfekte Leben

Alles im Leben hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. So, oder so ähnlich, steht es zumindest in der Bibel. Doch das allein reicht Wissenschaftlern bekanntlich nicht. Sie haben sie deshalb berechnet: Die statistisch gesehen perfekten Zeitpunkte im Leben. Um eine Sprache zu lernen, zu heiraten oder um Schachmeister zu werden. So sähe das Leben also aus, wenn es eine einzige große Studie wäre.

7 Jahre: Hallo! Ciao! Hello! Hola!

Wenn eine Fremdsprache vor dem 9. Lebensjahr erlernt und eine Zeit lang gebraucht wird, ist später kein Akzent hörbar. Die positive Nachricht für alle, die mit vier Jahren noch nicht sieben verschiedene Sprachen können: Auch nach dem 60. Lebensjahr lassen sich noch gute Lernerfolge erzielen.





22 Jahre: Höchste kognitive Leistungsfähigkeit erreicht

Mit körperlichem Altern geht auch geistiges Altern einher. Und dieses setzt schon viel früher ein. Mit 22 ist die höchste kognitive Leistungsfähigkeit erreicht, ab 27 Jahren beginnt der kognitive Niedergang. Alles, was jedoch mit Lernen zu tun hat, wie die Vergrößerung des Wortschatzes oder des Allgemeinwissens, kann sich bis zum Alter von 60 Jahren noch erhöhen.

© shutterstock

25 Jahre: Freunde, Freunde, Freunde

Mit 25 haben wir, wenn man es so nennen mag, unseren „sozialen Höhepunkt“ erreicht. Denn in diesem Alter haben wir die meisten Freunde. Von nun an werden soziale Kontakte immer weniger. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Oxford University in einer Studie.

26 Jahre: Der Partner fürs Leben

Ja, wissenschaftlich gesehen kann sogar das ideale Alter, um sich für einen Lebenspartner zu entscheiden vorausgesagt werden. Der „37-Prozent-Regel“ zufolge hat man mit 26 Jahren genug Menschen getroffen, um sich auf einen Partner festlegen zu können. Denn die Regel besagt: Sobald wir 37 Prozent der Optionen gesehen haben, haben wir genug Informationen gewonnen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Wenn man also vor hat, im Alter zwischen 18 und 40 Jahren zu heiraten, landet man nach 37 Prozent automatisch bei seinem 26. Geburtstag.

© shutterstock

30 Jahre: Ja, ich will!

Statistisch gesehen heiraten Österreicher mit 31. Das perfekte Heiratsalter ist laut Nicholas Wolfinger, einem Soziologen an der University of Utah, zwischen 28 und 32. Wer in diesem Alter eine Ehe eingeht, lässt sich in den Folgejahren besonders selten scheiden.

31 Jahre: Schachmatt!

Eine Untersuchung von 96 Schachmeistern hat ergeben, dass die besten von ihnen mit 31 Lebensjahren den Höhepunkt ihrer Fähigkeiten erreichten. Wie allerdings schon unter „22 Jahre“ erwähnt, zeigt das Hirn in unterschiedlichen Lebensphasen einfach unterschiedliche Stärken. Nobelpreisträger beispielsweise machen erst mit 40 Jahren ihre wichtigsten Entdeckungen.

© shutterstock

33 Jahre: Der perfekte Zeitpunkt für ein Baby

Eine Studie der Boston University School of Medicine liefert Unschlüssigen eine konkrete Antwort für den perfekten Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Zumindest all jenen, die lange leben wollen. Angeblich besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter, in dem Frauen Mütter werden und ihrer Lebenserwartung. Das Ergebnis: Mütter, die nach ihrem 33. Geburtstag ein Kind erwarten, altern langsamer und werden laut Studie doppelt so oft älter als 95.

36 Jahre: Sexueller Höhepunkt

Laut einer Studie mit 26000 Befragten haben Frauen ab einem Alter von 36 den besten Sex ihres Lebens. Der Grund: Sie fühlen sich attraktiver als in jungen Jahren.

45 Jahre: Durchbeißen!

In einer Zeitspanne unseres Lebens sind wir besonders unzufrieden. Mit dem, was wir sind. Und dem, was wir haben. Die Zufriedenheits-Kurve hat im Alter zwischen 45 und 54 einen Durchhänger. Den erklärt der Princeton-Ökonom Angus Deaton damit, dass wir in dieser Zeit am meisten arbeiten, um das Vermögen im Alter zu erhöhen. Und das erzeugt Stress. Aber keine Sorge, danach steigt die Kurve wieder an. Zumindest in westlichen Ländern, wo die medizinische Versorgung gesichert ist und das Sozialsystem Schwierigkeiten beim Altern mindern.

60 Jahre: In diesem Alter verdient man am besten

Fach- und Führungskräfte erhalten im Laufe ihrer Karriere kontinuierlich steigende Gehälter. Folglich erreichen sie ihren finanziellen Höhepunkt kurz vor Ende der Pension. Doch auch hier gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Bei Frauen kann das Gehalt ab dem 40. Lebensjahr sogar zurückgehen.

© shutterstock

70 Jahre: Endlich zufrieden

Auch wenn die Lebenszufriedenheit mit 23 bereits sehr hoch ist, steigert sich diese im Alter noch einmal. Menschen um die 70 fühlen sich laut einer Langzeitstudie am wohlsten und sind am glücklichsten. Und das, obwohl die meisten Personen in dieser Altersgruppe an mindestens einer chronischen Krankheit leiden. Der Grund für den Anstieg des Wohlbefindens ist medizinisch noch nicht ganz geklärt. Vielleicht liegt es aber daran, dass Menschen in diesem Alter wissen, was sie glücklich macht. Und diese Dinge auch einfach tun.