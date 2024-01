Sie widmen Ihr neues Buch der Heuchelei in der Politik. Gehen wir recht in der Annahme, dass Sie sich deshalb auf Russland, Ungarn und den Balkan konzentriert haben, weil man sonst ein vielbändiges Werk verfassen müsste?

Ich will ja nicht drohen, dass noch ein Buch kommt, aber man könnte tatsächlich sehr viel über die Heuchelei schreiben. Ich habe mich auf jene Fälle beschränkt, die ich selbst erlebt oder mitverfolgt habe. Da gibt es allein durch meine persönlichen Kontakte und Erfahrungen genug. Das Buch ist in erster Linie auch ein Versuch, die Frage aufzuwerfen, warum Politiker und Journalisten -auch wir sind nicht unfehlbar - viele Dinge nicht vorhergesehen haben, die man sehen hätte können.

Sind Politik und Heuchelei Geschwister?

Ja. Sicher. Aber es ist auch so, dass man, wenn man großen Erfolg in der Politik hat, weniger Grund hat, zu heucheln. Bruno Kreisky zum Beispiel war ein besonderer Erfolgspolitiker. Es gibt wenige, die offen über die Heuchelei in der Politik sprechen. François Mitterand war sehr erfolgreich, er wurde zwei Mal zum französischen Präsidenten gewählt. Er wurde einmal auf dem Rückflug von einem Gipfeltreffen 1985 von seinem Berater Jacques Attali gefragt, was die wichtigste Eigenschaft eines Politikers sei. Mitterrand hat geantwortet, er würde gerne Wahrhaftigkeit sagen, aber in Wirklichkeit sei es die Gleichgültigkeit. Es ist eine Variation der Heuchelei, wenn man gleichgültig wird, sobald man an der Macht ist. Das war schon ein unglaubliches Bekenntnis.

» Natürlich ist in einer Krisensituation die Versuchung groß, zu heucheln «

Sie haben historische Beispiele genannt: Fällt Ihnen ein aktueller Politiker ein, der nicht heuchelt?

Heute sind diese schwierig zu finden. Wir leben in einem Zeitalter der Enttäuschungen. Emmanuel Macron habe ich anfangs sehr geschätzt. Jetzt sieht man, dass seine Reden besser sind als seine tatsächlichen Leistungen. Es folgen den Worten keine Taten. Es genügt nicht, dass er etwas über Europa sagt und nichts tut. Genauso ist es im Fall der Ukraine, wo man sieht, wie wenig Waffen Frankreich im Verhältnis liefert. Auch das ist Heuchelei: wenn Politiker in Kiew erscheinen und dann nicht liefern. Denken Sie an den deutschen Kanzler Olaf Scholz. Nach seiner Zeitenwende-Rede ist wenig passiert. Aber natürlich ist in einer Krisensituation die Versuchung groß, zu heucheln. Jean-Claude Juncker hat einmal auf dem Höhepunkt der Währungskrise gesagt: "Wir wissen, was wir tun müssen - wir wissen nur nicht, wie wir wiedergewählt werden könnten, wenn wir es getan haben." Das gehört zum Spiel der Demokratie.

Also keine Positivbeispiele?

Ich sehe in den baltischen Staaten Politiker, die nicht heucheln, sondern sagen, dass es eine große Gefahr aus dem Osten gibt. Auch US-Präsident Joe Biden ist ein Politiker, der nicht heuchelt, wenn man sich ansieht, was er für US-Wirtschaft getan hat und wie er die Ukraine und Israel unterstützt. Da sind seine Leistungen ganz klar, aber die Wähler schätzen sie laut Umfragen nicht. Dass ein Mann wie Donald Trump mit jedem Auftritt im Gerichtssaal an Publicity und Popularität gewinnt, ist eigentlich unfassbar.

Das heißt, die Wähler belohnen die Heuchelei?

Ja, genau so ist es. Denken Sie an das Treffen dieser beiden Herrschaften in Budapest: Viktor Orbán und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der noch vor Jahren von Demonstrationen aus dem Amt gejagt wurde, Arm in Arm. Das sind diese sogenannten Nationalisten, aber wenn es um die Macht und den Machterhalt geht, sind sie bereit zu Kompromissen, oder einander zu lieben. An Orbán sieht man, dass ein Politiker auch Glück haben muss. Er hatte Glück mit der Flüchtlingskrise 2015, wo sogar die Opposition gesagt hat, dass man keine Migranten will. Er hatte sogar Glück mit dem Ukraine-Krieg, wo er sagt, Ungarn muss sich raushalten. Und er hat Glück, dass -nachdem er Polen als Verbündeten verloren hat -Herr Fico sagt, dass er ihn gegen die EU unterstützen wird. Ich habe Fico vor Jahren mein Buch über Orbán überreicht, da hat er ganz anders über ihn gesprochen. Und Orbán hat anders über die Slowakei geredet, wo ja 450.000 Ungarn leben. Ich halte das Hofmachen bei Autokraten jedenfalls für einen Fehler. Man hat das beim früheren deutschen Kanzler Gerhard Schröder und Russlands Wladimir Putin gesehen. Er wurde trotzdem nicht aus der SPD ausgeschlossen.

© News/Matt Observe

ZUR PERSON Paul Lendvai, 94 In Budapest als Sohn jüdischer Eltern überlebte er die Nazizeit in Ugarn mit einem Schweizer Schutzpass. Nach dem Krieg und einem Jurastudium arbeitete er als Journalist. 1953 wurde verhaftet und erhielt Berufserbot, im Zuge des Ungarn-Aufstands floh er und kam 1957 nach Wien. Er schrieb für die "Presse" und für die "Financial Times", gründete die Europäische Rundschau und leitete die Osteuropa-Redaktion des ORF. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher.

Sie beschreiben in ihrem Buch sehr ausführlich, wie russlandfreundlich die SPD immer war, wobei sie auch die Bürgerrechtsbewegungen in den kommunistischen Staaten missachtet hat, und wie sie sich jahrelang Putin angedient hat. Die SPÖ sparen sie aus. Dabei hat doch sie eine russlandfreundliche Geschichte.

Ich war sehr empört, dass die Hälfte der SPÖ-Abgeordneten bei der Rede von Selenskyj im Nationalrat nicht anwesend waren. Warum unterstützt man nicht demonstrativ ein kleineres Land, das von Russland angegriffen wurde? Das war eine Schande, eine Mischung aus Ignoranz und Arroganz. Es gab auch früher Fehler der SPÖ, zu Zeiten der kommunistischen Diktatur. Der deutsche Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat sehr klar seine eigenen Versäumnisse und Fehler öffentlich bedauert. Ich warte gespannt, was Angela Merkel in ihren Memoiren über ihr Verhältnis zu Putin schreiben wird. Und ja, es gibt auch viel in der SPÖ aufzuarbeiten. Ich bin nicht glücklich, dass der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer die Sache damit ad acta legt, dass man sein Verhalten aus der damaligen Situation heraus sehen müsse. Da könnte man ja jede Handlung oder Unterlassung mit so einem Gummiargument rechtfertigen.