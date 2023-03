Steckbrief Nikki Haley

Nimarata Nikki Haley (geboren als Nimarata Nikki Randhawa) Geboren: am 20. Januar 1972 in Bamberg, South Carolina

am 20. Januar 1972 in Bamberg, South Carolina Beruf: US-Politikerin, 2017-2018 US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, 2011-2017 Gouverneurin South Carolina, Aufsichtsrat von Boeing

US-Politikerin, 2017-2018 US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, 2011-2017 Gouverneurin South Carolina, Aufsichtsrat von Boeing Partei: Republikaner

Republikaner Familienstand: verheiratet mit Michael Haley, Offizier der Army National Guard

verheiratet mit Michael Haley, Offizier der Army National Guard Kinder: Rena Haley, Nalin Haley

Rena Haley, Nalin Haley Eltern: Ajit Singh Randhawa und Raj Kaur Randhawa

Ajit Singh Randhawa und Raj Kaur Randhawa Größe: 1,68 Meter

Das Narrativ folgt der Erzählung vom amerikanischen Traum. Es beginnt Mitte der 70er-Jahre in Bamberg, einer Kleinstadt des Bible-Belt-Staats South Carolina. Zwei indische Einwanderer melden ihre fünfjährige Tochter zur Wahl der "Little Miss Bamberg" an. Die Kleine kam in den USA zur Welt, drei Jahre, nachdem ihre Eltern die Millionenstadt Amritsar im indischen Bundesstaat Punjab verlassen haben, um in den USA eine neue Existenz aufzubauen. Der Vater ist Biologieprofessor am Voorhees College in Denmark, South Carolina. Die Mutter ist im Begriff, den Bekleidungshandel Exotica International Gift Shop aufzubauen.

Bei der Miss-Wahl darf sie trotzdem nicht antreten. Sie passt in keine der beiden vorgesehenen Kategorien, eine für schwarze Kinder und eine für weiße Kinder. Sie darf nur das Lied "This Land Is Your Land" singen und zum Trost einen Ball als Geschenk entgegennehmen.