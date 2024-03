Neue Fotos von Prinzessin Kate veröffentlicht

Rund eine Woche nach der Veröffentlichung eines aufsehenerregenden, weil bearbeiteten Fotos der britischen Prinzessin Kate sind am Montag neue Aufnahmen der 42-Jährigen veröffentlicht worden, die sie lächelnd neben ihrem Ehemann Prinz William zeigen. Auf einem Video, das unter anderem von der Boulevardzeitung "The Sun" veröffentlicht wurde, und auf einem Foto ist Kate lächelnd mit offenem Haar in einer schwarzen Leggins und einem schwarzen Pullover zu sehen.

Um den Gesundheitszustand von Kate gibt es seit Wochen Gerüchte und Spekulationen. Britischen Medien zufolge wurden die Aufnahmen der Prinzessin und ihres Mannes, dem britischen Thronfolger, am Samstag vor einem Bauernmarkt in Windsor gemacht. Bereits Anfang vergangener Woche war Kate mit William in einem Auto fotografiert worden.

Die 42 Jahre alte Kate hatte sich am 16. Jänner in einer Londoner Privatklinik einer Bauch-OP unterzogen. Der Kensington-Palast hatte keinen genauen Grund für die Operation genannt und zugleich erklärt, die Prinzessin werde ihre offiziellen Pflichten nicht vor Ostern aufnehmen. Die lange Abwesenheit führte zu Spekulationen über ihren Gesundheitszustand.

Für Aufsehen sorgte vor rund einer Woche die Veröffentlichung des ersten offiziellen Fotos von Kate seit ihrem Krankenhausaufenthalt im Jänner, das sich als bearbeitet herausstellte. Die 42-Jährige entschuldigte sich daraufhin.