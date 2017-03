Najda Bernhard und Christian Rainer haben sich getrennt

Die Spatzen pfiffen es schon seit einiger Zeit von den Dächern, doch nun ist es amtlich: ZiB-Moderatorin Najda Bernhard und profil-Herausgeber Christian Rainer haben sich getrennt. Der Journalist bestätigte, dass Bernhard und er seit einigen Wochen kein Paar mehr sind.

Wie das Magazin WOMAN in seiner am Donnerstag neu erscheinenden Ausgabe berichtet, sind die 41-jährige Nadja Bernhard und der 55-jährige Christian Rainer seit sechs Wochen kein Paar mehr. Nach tagelangen Spekulationen des Boulevards bestätigte der profil-Herausgeber die Trennung.

© APA/ERWIN SCHERIAU Viereinhalb Jahre lang tanzten Nadja Bernhard und Christian Rainer gemeinsam durchs Leben

Nadja Bernhard und Christian Rainer waren seit 2012 liiert, zuletzt sah man das Paar jedoch nur noch selten zusammen, sogar ihren Urlaub verbrachten sie getrennt, was zu Spekulationen führte. Während die ZiB-Moderatorin auf Skiurlaub in Lech am Arlberg weilte, urlaubte Rainer kürzlich mit seinen Zwillingstöchtern auf Hawaii.

Laut WOMAN soll es in der Beziehung bereits seit Mitte letzten Jahres gekriselt haben, ein "Vorfall bei einer Weihnachtsfeier" hätte schließlich das Aus besiegelt.