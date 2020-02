Models gibt es viele. Topmodels, denen der internationale Durchbruch gelingt, nur wenige. Nadine Leopold hat dieses Ziel erreicht. Seit zehn Jahren ist sie erfolgreich im Geschäft und zu Recht Österreich Aushängeschild in Sachen Model-Karriere.

Steckbrief

Name: Nadine Leopold

Nadine Leopold Aufgewachsen in: Wolfsberg, Kärnten

Wolfsberg, Kärnten Alter: 26

26 Geboren am: 7. Jänner 1994

7. Jänner 1994 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Wohnort: London

London Beruf: Model

Model Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Kinder: Keine

© imago images/Future Image

Ein Traum (der keiner war) wird wahr

Im Model-Business scheint es ein ungeschriebenes Gesetz zu geben. Demnach bewerben sich die wirklich erfolgreichen Mannequins nicht mit fertiger Fotomappe und viel Engagement, nein, sie werden entdeckt. Meist schon im Teenageralter.

© imago images / Future Image

Genau so beginnt auch die Karriere von Nadine Leopold. Aufgewachsen ist die 26-Jährige in Kärnten, in der Stadtgemeinde Wolfsberg, die heute rund 24.000 Einwohner zählt. Ihre Freizeit verbrachte sie schon damals gerne in den Bergen, im Winter bevorzugt beim Snowboarden. Sie liebt Pizza und Videospiele.

Dann die plötzliche Wendung im Leben der bodenständigen Kärntnerin. Mit 16 Jahren wird sie von einem Modelscout entdeckt. Ihre natürliche Schönheit und ihre innere Gelassenheit beeindruckten den Kenner sofort. First Stop: Wien, wo ihr mit einer Plakat-Kampagne für Ö3 der Österreich-Durchbruch gelingt. Dabei war eine Karriere als Model nie ihr Plan.

© imago/PA Images

Anfangs modelte die Blondine noch in Europa, dann klopfte jedoch die berühmte Modelagentur IMG (vertreten u.a. Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio und Candice Swanepoel) an der Türe - und es folgte der Umzug nach Amerika. Die Schule (Borg Wolfsberg) brach sie nach der siebten Klasse aufgrund ihrer Model-Pläne ab. "Es war eine harte Reise, ich musste viel aufgeben, um meinen Traum zu erreichen", erzählte sie der Gala.

Ihr Ritterschlag: Victoria’s Secret

Sie zierte die Titelseiten der französischen Ausgaben von Elle und Glamour. Auch die beliebten Lifestyle Magazine Cosmopolitan, Vogue und Vanity Fair konnten sich ihrer Ausstrahlung nicht entziehen und lichteten Nadine für ihre Fotoshootings ab. Im Jahr 2017 durfte sie sich - als erstes österreichische Model überhaupt - für die US-Modemarke Victoria’s Secret am Laufsteg präsentieren. Immer noch eine kleine Sensation, wenn man bedenkt, wie groß die weltweite Konkurrenz ist.

© imago/E-PRESS PHOTO.com

Zehn Jahre sind inzwischen vergangen und die Österreicherin zählt noch immer zur Top-Liga der internationalen Modelbranche. Auszeichnungen wie "Model of the year" und ihre eigene Reality-Doku im US-Fernsehen folgten. Doch eine Bilderbuch-Karriere war es keineswegs. Der Weg zu den lukrativen Jobs alles andere als einfach. Das richtige Umfeld jedoch, half ihr durchzuhalten.

Konkurrenzdenken und Freundschaft

"Es ist so ein konkurrenzgesteuerter Beruf, da ist es wichtig andere Mädchen um sich zu haben, die auch in dem Geschäft arbeiten und verstehen, was man durchmacht. In unseren Leben spielen sich immer wieder Dramen ab, aber am Ende des Tages halten wir alle zusammen. Das ist wichtig, weil es so ein harter Job ist", sagte Leopold in einem Interview mit dem Magazin meaww.com.

» Ich kann jede Sekunde für ein Shooting angerufen werden, deshalb muss ich immer in Form sein «

Das Modelleben sei ein 24-Stunden-Job, ein gesunder Lebensstil ein Muss. Zwei bis drei Mal die Woche würde sie sich Pizza oder Pasta gönnen, den Rest der Zeit versuche sie sich gesund zu ernähren. "Man kann jede Sekunde für ein Shooting am nächsten Tag angerufen werden, deshalb müssen wir immer in Form sein."

Nadine Leopold & die Liebe

Auch wenn das Modeln, wie Leopold selbst in einem Interview bestätigt , "ein harter und einsamer Job" ist, gibt es auch glamouröse Seiten. So genießen Models einen besondere Status und werden zu den Veranstaltungen der Reichen und Schönen eingeladen.

In diesem Umfeld lernte Nadine Leopold auch den One-Direction-Sänger und absoluten Mädchenschwarm Harry Styles kennen. Doch die Liebe hielt nur fünf Monate. Bis sich die Austro-Schönheit neu verlieben konnte, sollten einige Jahre vergehen.

Geschäftsmann statt Sänger

Seit September 2019 ist sie nun glücklich mit dem britischem Geschäftsmann Andrew Barclay liiert. Der erfolgreiche Manager hat unter anderem die Immobilienagentur Yopa mitbegründet und ist Chef von Kitt Offices, einer Agentur, die ihren Kunden flexible ­Arbeitsplätze anbietet.

Mit Barclay scheint Leopold ihr Glück gefunden zu haben, denn zuvor hat sie nie selbst eine Liebe öffentlich gemacht. Nun scheint sie gelöst zu sein und zeigt gerne persönliche Momente mit ihrem Liebsten auf Instagram. Auch ihren Lebensmittelpunkt hat sie von New York nach London verlegt. Immer mit dabei, die zweite große Liebe in ihrem Leben, Bulldogge Vinny.

Nadine Leopold beehrt Operball 2020

Mehr werden wir von Nadine Leopold am diesjährigen Opernball zu sehen bekommen. Die Kärntnerin ist Stargast der Luxusmarke Aigner und wird von dem Label ausgestattet.

© Aigner

Aigner hat einen Vorgeschmack auf Nadine Leopolds Kleid veröffentlicht. Eine Skizze zeigt die Opernball-Robe des Topmodels.