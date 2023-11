Steckbrief Michaela Kirchgasser

Name: Michaela Kirchgasser

Spitznamen: Michi, Kirchi

Geboren am: 18. März 1985 in Schwarzach/Salzburg

Wohnort: Filzmoos/Salzburg

Größe: 1,67 m

Beruf: Ehemalige Skirennläuferin, TV-Moderatorin (ServusTV)

Erfolge: 17 Weltcup-Podestplätze, 3 Siege, 6 Podestplätze in der Mannschaft, 3 Siege, 3 WM-Goldmedaillen (Team)

Familienstand: Verheiratet mit Sebastian Kirchgasser

Kinder:S ohn Fabio (*Oktober 2022)

Michaela Kirchgasser wurde am 18. März 1985 in Schwarzach geboren und wuchs in Filzmoos auf. Sie besuchte nach der Volksschule die Skihauptschule in Schladming, dann die Skihandelsschule und schloss 2006 den HAK-Maturalehrgang ab.

Skifahren mit drei Jahren

Auf den Brettern, die für sie Karriere bedeuteten, stand die Salzburgerin bereits mit drei Jahren, ihr erstes Rennen gewann sie mit fünf im Kindergarten. Ihre Paradedisziplinen waren der Slalom, der Riesentorlauf und die Super-Kombination. Mit 14 Jahren feierte sie erste Erfolge bei den Schulmeisterschaften und im Europacup fuhrt sie 13 Mal aufs Stockerl – davon sieben Mal ganz oben. 2004 holte sie bei der Junioren-Weltmeisterschaft Gold im Slalom.