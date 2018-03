Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle hat am Montag ihren ersten offiziellen Termin mit der Queen absolviert.

Die US-Schauspielerin nahm zusammen mit der britischen Königin Elizabeth II. an einem ökumenischen Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Londoner Westminster Abbey teil.

An Seite ihres künftigen Ehemannes

Markle erschien an der Seite ihres künftigen Ehemannes, dessen älterem Bruder Prinz William und dessen Frau Kate, Herzogin von Cambridge. Die Hochzeit von Markle und Prinz Harry soll am 19. Mai in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor westlich von London stattfinden. Medienberichten zufolge trat Markle in der vergangenen Woche zur Anglikanischen Kirche über. Königin Elizabeth II. ist formelles Oberhaupt der Anglikanischen Kirche. Markle war bisher Protestantin. Der Enkel der Monarchin und die Schauspielerin hatten ihre Verlobung im vergangenen November bekanntgegeben.