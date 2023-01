Infos und Kontakt Adresse: Haldenstrasse 10, 6002 Luzern, Schweiz

Haldenstrasse 10, 6002 Luzern, Schweiz Telefon: +41 41 588 1888

+41 41 588 1888 E-Mail: molzn-reservations@mohg.com

molzn-reservations@mohg.com Website: www.mandarinoriental.com/de/luzern

www.mandarinoriental.com/de/luzern Preise: Zimmer ab 590 Euro/Nacht; Suite ab 1.360 Euro/Nacht

Zimmer ab 590 Euro/Nacht; Suite ab 1.360 Euro/Nacht Standort: Luzern

Luzern Inhaber: Mandarin Oriental Hotel Group

Es ist der angenehme Geruch, der beim Betreten des Hotels sofort auffällt. Er ist dezent, nicht zu süßlich und blumig, dennoch frisch und positiv. Es ist ein Geruch, der so in der Natur nicht existiert, vielmehr wurde er eigens für das Mandarin Oriental Palace in Luzern kreiert.

"Wir haben uns zunächst überlegt, was für die Schweiz und vor allem für den Standort des Hauses typisch ist", erklärt Hoteldirektor Christian Wildhaber den Entstehungsprozess des einzigartigen Raumdufts: "Wir kamen auf Bäume, Wasser und Edelweiß." Dass keiner so genau wusste, ob und wie Edelweiß eigentlich riecht, stellte dabei kein Problem dar. Es wurde kurzerhand ein Edelweißduft entwickelt.

Aus zunächst zehn Raumdüften wählte Wildhaber drei aus, über die das Team anschließend abstimmte. Der Favorit wird nun wohldosiert kontinuierlich über die Lüftungsanlage des Eingangsbereichs und der Lobby des Hotels verströmt - und sorgt so dafür, dass sich Gäste wohlfühlen, sobald sie einen Fuß in das Gebäude setzen.

Außen Belle Epoque, innen modern

Das luxuriöse Hotel direkt an der Promenade des Vierwaldstättersees im Schweizer Ort Luzern wurde am 24. September 2022 nach mehrjährigem Umbau eröffnet. Es ist eines der aktuell 36 Hotels der Mandarin-Oriental-Gruppe, die ihren Sitz in Hongkong hat.

Der Umbau des historischen, denkmalgeschützten Gebäudes gestaltete sich auch wegen der Coronapandemie und Lieferengpässen nicht immer ganz einfach und dauerte zwei Jahre länger als ursprünglich geplant.

© Mandarin Oriental Group/George Apostolidis Photography 135 Quadratmeter, Seeblick, Bar und Küche für den Privatkoch sind nur einige der Annehmlichkeiten der Präsidentensuite. Der Preis: rund 12.000 Euro - pro Nacht

Es sollte so viel Geschichte wie möglich erhalten bleiben, gleichzeitig sollte das Hotel ein modern und natürlich wirkender Ort werden, sagt Wildhaber: "Unser Ziel war es, dass sich hier jeder wohlfühlt und gleichzeitig die Geschichte des Hauses spürt."

Wegen der Verzögerungen Kompromisse bei der Qualität der Einrichtung und Ausstattung einzugehen, kam dennoch nie infrage. "Die Gäste, die zu uns kommen, haben extrem hohe Ansprüche", weiß der Hoteldirektor, der zuvor unter anderem in Shenzhen, Sydney, Indonesien und Dubai tätig war. "Es reicht zum Beispiel nicht, einfach irgendeinen Bademantel ins Zimmer zu legen. Es müssen qualitativ hochwertige Bademäntel sein, die aus zwei verschiedenen Materialien bestehen: einem saugfähigen innen und einem flauschigen für die Außenseite."

Fächer und Farbe des Palace Luzern

Zwar gehört das Palace Luzern zu einer Kette, Mandarin Oriental legt jedoch größten Wert auf die Einzigartigkeit jedes seiner Häuser. So gibt es mit dem Fächer ein gemeinsames Logo, doch die Bemalung der Fächer unterscheidet sich.

© Mandarin Oriental Group/George Apostolidis Photography Jedes Mandarin-Oriental-Hotel hat seinen eigenen Fächer mit speziellem Bezug zum jeweiligen Standort

Für Christian Wildhaber war es keine einfache Aufgabe, einen Schweizer Fächer aufzutreiben. Schließlich fand er nach längerer Suche mit einem Originalfächer aus dem 19. Jahrhundert, verziert mit europäischen Frühlingsblumen und Vögeln, das perfekte Exemplar. Nun ist dieser auf dem Weg zur Rezeption ausgestellt.

Zudem hat jedes der Häuser seine eigene Farbe. "Wir haben uns für Türkis entschieden", sagt Wildhaber - die Farbe des Sees. Neben den hochwertigen Materialien sind es die Details, die das Hotel zu etwas Besonderem machen. Sie sind zwar nicht sofort ersichtlich, aber sie vermitteln eine luxuriöse Wohlfühlatmosphäre, in der einfach alles passt.

Einrichtung perfekt aufeinander abgestimmt

Bei der Einrichtung des Hotels, das zu den Swiss Deluxe Hotels und damit zu den exklusivsten Unterkünften der Schweiz gehört, wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Bilder in der Lobby und in den Gängen stammen zum überwiegenden Teil von Schweizer Künstlern. In der Nähe der alten Gemälde hängt meist das Motiv in moderner Interpretation. In der Lobby wurden sogar die exakten Farbwerte des ältesten dort hängenden Gemäldes ermittelt und daraus ein farblich perfekt abgestimmter, moderner Teppich für den Bereich angefertigt.

© Mandarin Oriental Group/George Apostolidis Photography In der Brasserie "MOzern" werden ganztägig warme Speisen serviert

Hier wird (fast) jeder Wunsch erfüllt

In der Lobby ist auch Berkan Caglar anzutreffen. Der Chef-Concierge bezeichnet sich selbst als "Zauberer, persönlichen Assistenten und Troubleshooter"."Wir erfüllen unseren Gästen jeden Wunsch - vorausgesetzt sie bezahlen dafür", sagt Caglar. Die Grenze seien einzig die Gesetze. Um diesen oft ausgefallenen Anliegen nachkommen zu können, benötigt der Chef-Concierge außergewöhnlich gute Kontakte. Damit gelingt es ihm, kurzfristig Karten für ein seit Monaten ausverkauftes Konzert zu beschaffen oder 500 rote Rosen für einen Heiratsantrag aufzutreiben.

In Erinnerung blieb Berkan Caglar, der zuvor in Berlin und Zürich gearbeitet hat, der Auftrag, einen Verlobungsring, der im Zuge eines Streits im Zürichsee landete, zu bergen. Vor größere Hausforderungen stellte ihn hingegen der Wunsch eines Gastes aus Katar, einen neu erworbenen Bagger zu verschiffen und sämtliche Zollformalitäten dafür zu erledigen.