Mittwoch, 8. Mai 2024

Neuer Vorstand im KWF: Roland Waldner übernimmt Führung

Roland Waldner hat am 2. Mai 2024 seine Tätigkeit als Vorstand des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) aufgenommen. Seine Ernennung bringt einen frischen Ansatz in die unabhängige Organisation, die zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Kärnten beiträgt. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig und der Vorsitzende des KWF-Kuratoriums, Martin Zandonella, äußerten sich positiv über die Ernennung und die Haltung des neuen Vorstands.

von red

© Bild: Karin Scheidenberger