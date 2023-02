Kurpark Oberlaa: Ausflug ins Grüne innerhalb von Wien

Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Laaer-Berg-Straße, 1100 Wien

: Laaer-Berg-Straße, 1100 Wien Telefon : +43 1 4000–8042

: +43 1 4000–8042 Öffnungszeiten : November bis Jänner: 6 bis 18 Uhr Februar: 6 bis 19, Uhr März und Oktober: 6 bis 20 Uhr April und September: 6 bis 21 Uhr Mai bis August: 6 bis 22 Uhr

: Wetterinfo

Beschreibung: Kurpark Oberlaa

Der 608.600 Quadratmeter große Kurpark Oberlaa befindet sich am Südosthang des Laaer Berges im 10. Wiener Gemeindebezirk. Nachdem auf dem Gelände die “Wiener internationale Gartenschau” im Jahr 1974 stattfand, wurde es im Anschluss in eine öffentliche Parkanlage umgewandelt. Das Naherholungsgebiet ist in unterschiedliche Themenbereiche aufgeteilt und eignet sich deshalb sowohl für Sport-, Kultur- und Floristikfans als Ausflugsziel. Auch die vielen Wasserflächen sind neben den Themengebieten charakteristisch für den Kurpark.

Nachdem schon die erste “Wiener internationale Gartenschau” im Donaupark 1964 ein großer Erfolg war, trieb der Gemeinderat die Bemühungen für eine Wiederholung zehn Jahre später voran. Auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegel-Fertigung in Wien-Favoriten bestanden ideale Bedingungen, eine neue Großgrünanlage zu schaffen. Bezüglich der Gestaltung wurde ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben, dessen drei Gewinnerentwürfe allesamt realisiert wurden. Dadurch bekamen die unterschiedlichen Gebiete im Park ihre verschiedenen Themen.

Die Bereiche des Parks sind durch ein gut ausgebautes Wegenetz miteinander verbunden, dadurch eignet er sich sowohl für kurze Spaziergänge als auch für längere Ausflüge. Die Wege sind zu großen Teilen auch für Rollstühle und Kinderwagen befahrbar. Auch die modernen Toilettenanlagen sind behindertengerecht gestaltet.

Viele Bereiche des Kurpark Oberlaa wurden mit der Zeit umgestaltet oder aufwendig restauriert. So wurde der Liebesgarten zwar schon 1974 im Zuge der Gartenschau eröffnet, seine jetzige Gestalt bekam er aber erst im Jahr 2001 im Zuge einer aufwendigen Modernisierung. Die ausschließlich weißblühenden Pflanzen sind eine beliebte Kulisse für Hochzeitsfotos .

Neben dem Liebesgarten gibt es auf dem Areal außerdem den Rosengarten, den Brunnengarten und einen Allergiegarten mit Informationstafeln über Pollen und andere Allergene. Besonders schön ist der japanische Garten, dessen Gestaltung sich an traditionellen japanischen Gepflogenheiten orientiert. Deshalb findet man dort japanischen Ahorn, Rhododendren und sogar Zwergbambus.

Neben Pflanzen, Blumen und Gewässern bietet der Kurpark auch ein breites Spektrum an Sportaktivitäten. Es existieren ein Beachvolleyballplatz, ein Kinderspielplatz und ein 1800 Quadratmeter großer Skatepark. Die angelegten Wege nutzen zudem viele Läufer für ihre Joggingrunde. Obendrein befinden sich in der Grünanlage eine Kletterwand, eine riesige Pendelschaukel sowie einige Tischtennisplatten.

Kurpark Oberlaa: Highlights

Ein besonderes Highlight des Kurparks ist die Filmstadt, die in den 1920-Jahren als Kulisse für Monumentalfilme wie “Sodom und Gomorrha” und “Die Sklavenkönigin” diente. In den Sommermonaten werden diese und andere Filme in einem temporär aufgebauten Freilichtkino direkt vor Ort vorgeführt.

Vor allem Kinder freuen sich bei einem Ausflug in den Kurpark Oberlaa über ein weitläufiges Tiergehege, das neben Hühnern, Gänsen und Pfauen auch Ziegen und Schafe beheimatet. Für die Kleinen besteht aufgrund der niedrigen Zäune sogar die Möglichkeit, manche Tiere zu streicheln.

Eine besondere Attraktion für Pflanzenfreunde ist der Rosenberg. Dieser wurde im Jahr 2019 komplett neu bepflanzt. Das Hauptaugenmerk liegt zwar auf den 2400 verschiedenen Rosen, die im Sommer den Berg wie ein riesiges Blütenmeer wirken lassen. Da neben den Rosen auch eine beachtliche Anzahl an Stauden und Zwiebelpflanzen gesät wurde, bietet der Rosenberg aber zu allen Jahreszeiten wunderschöne Farbakzente.

Lage

Der Kurpark Oberlaa befindet sich im 10. Gemeindebezirk in Wien-Favoriten. Er liegt direkt am südöstlichen Hang des Laaer Berges. In der Nähe befinden sich außerdem die Parkanlage Löwygrube, der Wiener Zentralfriedhof, sowie der Volkspark-Entenpark.

Kurpark Oberlaa: Anfahrt

Erreichbar ist der Kurpark Oberlaa aus dem Stadtzentrum Wiens innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Nähe der Anlage befinden sich einige Zug- und U-Bahnstationen wie die U1-Station Oberlaa sowie diverse Bushaltestellen. Für die individuell besten Verbindungen informiert man sich am besten direkt auf der Internetseite der Wiener Linien.

Parken

Es befinden sich einige Parkmöglichkeiten in der Nähe des Kurparks Oberlaa. Entlang der Filmteichstraße etwa gibt es an den nordöstlichen beziehungsweise nordwestlichen Eingängen zwei riesige Parkplätze für Besucher der Parkanlage. Kommt man von Süden, kann man sein Fahrzeug an der Park+Ride Anlage in der Nähe der U-Bahnstation Oberlaa abstellen. Der Tarif an diesem Parkplatz beträgt 4,10 € pro Tag.

Einkehrmöglichkeiten

Im Kurpark Oberlaa gibt es einige gastronomische Einrichtungen. Im nördlichen Teil des Naherholungsgebiets befinden sich die Kurparkdiele und die Panoramaschenke, die an eine Hotelanlage angeschlossen ist. In der Nähe des Westeingangs lädt außerdem das italienische Restaurant “Don Alfredo” zu mediterranen Speisen wie Pizza und Pasta ein. Freunde von Süßspeisen kommen in der Kurkonditorei auf ihre Kosten. Sie befindet sich zwar außerhalb des Parks, schließt jedoch direkt an dessen Südseite an.

Kurpark Oberlaa: Erfahrungsberichte

Die Internetbewertungen des Kurpark Oberlaa sind durchweg positiv. Besonders begeistert sind die Besucher:innen von der Weitläufigkeit und der Diversität der Parkanlage. Familien loben besonders den Spielplatz, die Sitzgelegenheiten und die Vielzahl an Trinkwasserbrunnen. Besucher:innen empfehlen einen Besuch, da der Kurpark für alle Altersgruppen und Vorlieben spannende Attraktionen bietet.