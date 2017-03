Es ist ein ewiges Tuschelthema. Harry soll in Wahrheit nicht der Sohn von Prinz Charles sein, sondern aus einer außerehelichen Liaison seiner Mutter Lady Diana mit dem Reitlehrer James Hewitt stammen. Der inzwischen 58-Jährige sprach nun endgültig Klartext. Ist Prinz Harry sein Sohn, oder nicht?

Prinz Harry hat rote Haare, James Hewitt auch. Für einfach gestrickte Gemüter war daher rasch klar: Prinzessin Dianas Sohn muss aus ihrer außerehelichen Affäre mit dem Reitlehrer stammen. In den letzten drei Jahrzehnten hielt sich das Gerücht hartnäckig. In der australischen TV-Show "Sunday Night" äußerte sich James Hewitt in einem seiner raren Interviews nun zu der Causa.

© imago/ZUMA Press James Hewitt und Prinzessin Diana auf einem Bild aus dem Jahr 1991

» Für Harry dürfte es wahrscheinlich noch schlimmer sein als für mich. «

"Sind sie der Vater von Prinz Harry?" - diese Frage wurde James Hewitt wohl bereits unzählige Male gestellt. Im Gespräch mit TV-Moderatorin Melissa Doyle antwortet er darauf: "Nein, ich bin es nicht!" Er lernte Prinzessin Diana erst im Jahr 1986 auf einer Party kennen, Harry kam aber bereits 1984 zur Welt. Weshalb hält sich dennoch hartnäckig das Gerücht, er wäre der Vater des Prinzen? "So eine Story verkauft sich eben gut", meint James Hewitt. Für Prinz Harry, den "armen Kerl", tue es sehr leid, denn "für ihn dürfte es wahrscheinlich noch schlimmer sein als für mich".

© imago/i Images Prinz Harry ist definitiv Charles' Sohn

James Hewitt lebt heute zurückgezogen im britischen Dorset. An seine Liaison mit Prinzessin Diana denkt er immer noch gerne zurück. Er bedauere es nicht, sie näher kennengelernt zu haben. "Ich bedauere einige Dinge, die dadurch ausgelöst wurden, aber das absolut nicht. In keinster Weise", sagt der heute 58-Jährige 20 Jahre nach dem Tod der "Königin der Herzen".