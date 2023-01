Steckbrief Hubert von Goisern

Name: Hubert von Goisern (bürgerlich: Hubert Achleitner)

Hubert von Goisern (bürgerlich: Hubert Achleitner) Geboren am: 17.11.1952 in Goisern (Oberösterreich)

17.11.1952 in Goisern (Oberösterreich) Beruf: Musiker und Autor

Musiker und Autor Ausbildung: Autodidakt

Autodidakt Familienstand: verheiratet mit Hildegard

verheiratet mit Hildegard Kinder: Sohn Nick und Tochter Laura

Sohn Nick und Tochter Laura Website: www.hubertvongoisern.com

© Matt Observe

Er ist der Urvater des österreichischen Alpenrocks und wusste sich stets neu zu erfinden: Hubert von Goisern hat in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gänzlich neue Töne nach Österreich gebracht. Der autodidaktische Musiker entstaubte die Volksmusik und mischte sie mit Rock sowie anderen musikalischen Stilelementen. Dabei entwickelte sich der Goiserer, wie ihn seine Fans nennen, stetig weiter. Er heimste kontinuierlich Erfolge ein, ohne dabei an Bodenständigkeit und Authentizität zu verlieren.

Hubert von Goiserns Jugend im Salzkammergut

Hubert von Goisern, mit bürgerlichem Namen Hubert Achleitner, wuchs in Goisern im Salzkammergut auf. Als Sohn einer sudetendeutschen Mutter, die 1954 mit ihren Eltern als Flüchtling in das Dorf kam, fühlte er sich in Goisern nie so richtig akzeptiert. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule endete seine schulische Karriere am Musischen Gymnasium bereits nach zwei Jahren. "Nach drei Fleck in Deutsch, Englisch und Latein wurde ich in die Freiheit entlassen", sagte er im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten". "Schule war für mich der Ort, wo ich ständig auf meine Defizite und Schwächen hingestoßen wurde. Es war unbestritten die schlimmste Zeit meines Lebens. Das Leben davor war schön und das Leben danach wurde wieder schön."

Wegen seiner Weigerung, Leistung zu bringen, sich angemessen zu benehmen und einen, wie man so schön sagt, vernünftigen Beruf zu erlernen, blieb er während seiner Jugend ein Außenseiter. Seine Liebe zur Musik zeigte sich dabei schon früh. Im Alter von fünf Jahren fasste er den Wunsch, Dirigent zu werden. Mit zwölf Jahren trat Achleitner in die Blaskapelle von Bad Goisern ein, mit 16 Jahren spielte er im Orchester die erste Trompete. Seine Kritik am Repertoire des Orchesters und seine schulterlangen Haare führten schließlich zum Hinauswurf. Der Leihtrompete beraubt, brachte sich Achleitner selbst das Gitarrespielen bei, gründete seine erste Band und komponierte in Anlehnung an Jimi Hendrix und Miles Davis seine ersten eigenen Songs.

© Matt Observe

Der Beruf des Musikers war in den Augen seiner Eltern allerdings kein realistisches Ziel, was ihn vor allem mit seinem Vater in Konflikt brachte. Dieser hätte sich für seinen Sohn eine Karriere als Lehrer oder Arzt erhofft. Auf Wunsch des Vaters wurde er immerhin Chemielaborant. Während seiner dreieinhalbjährigen Lehre in einem Labor gab es zwei Brände und eine Überflutung, wie Hubert von Goisern im Interview mit "Brigitte" verrät.

Nach diesem nicht gerade erfolgversprechenden Start ins Berufsleben zog Hubert von Goisern es vor, erst einmal zu verschwinden. Mit seiner damaligen Freundin Ingrid wanderte er nach Südafrika aus, um dort als Chemielaborant zu arbeiten. 1975 ging er zurück nach Österreich, wo er nach der Trennung von Ingrid die Kanadierin Kate heiratete. Er nahm ihren Familiennamen Sullivan an und zog mit ihr nach Toronto.

Hubert von Goiserns Weg zum Profimusiker

In Kanada entschloss sich Hubert von Goisern 1979 dazu, Musiker zu werden. Eine vergleichsweise späte Berufung, war er zu diesem Zeitpunkt doch schon 27 Jahre alt. Achleitner studierte in Toronto zwei Jahre lang Musik und nahm Flamenco-Gitarrenunterricht.

Nach der Trennung von seiner kanadischen Frau Kate ging Hubert Sullivan, wie er noch einige Jahre heißen sollte, wieder auf Reisen. Bei einem längeren Aufenthalt auf den Philippinen erlernte er unter anderem das Spielen der Nasenflöte. Allmählich fand er den Weg zu seinem eigenen Musikstil: einer Mischung aus traditioneller österreichischer Volksmusik mit fremden Richtungen und Stilen.

1984 kehrte er nach Österreich zurück und studierte an der Wiener Musikhochschule Elektroakustik und experimentelle Musik. Sein Geld verdiente sich der Goiserer als Komponist und freier Musiker. Seine ersten Gigs in Wiener Clubs absolvierte der mittlerweile 34-Jährige unter dem Künstlernamen "von Goisern". Ein Entschluss, der "aus Rache" an den Dörflern resultierte, die ihn wegen der sudetendeutschen Abstammung seiner Mutter ausgegrenzt hatten, wie er im Interview mit "News" bekanntgab.

Gründung der "Alpinkatzen"

In dieser Zeit lernte Hubert von Goisern, kurz "HvG", in Wien den Musiker Wolfgang Staribacher kennen. Mit ihm gründete er die Band "Alpinkatzen", die 1988 mit "Alpine Lawine"* ihre erste Schallplatte veröffentlichte. Nachdem diese floppte, trennte sich das Duo 1991. HvG zog es in die Stadt Salzburg, wo er heute noch lebt. Es dauerte nicht lange, bis die Alpinkatzen in neuer Formation wieder auftraten. Mit dabei war Sabine Kapfinger, auch Zabine genannt, die Hubert das Jodeln beibrachte.