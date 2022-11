Als langjährig familiengeführtes Fünf-Sterne-Hotel ist das Trofana Royal ein wichtiges Kernstück in der Hotelszene Ischgls. Neben seinem Status, bietet das Hotel zwei Restaurants mit Sterneküche inkl. Kochakademie, ein weit ausgebautes Spa- und Wellnesscenter mit verschiedenen Erholungsangeboten. Das Hotel ist ebenso für seine individuell eingerichteten Zimmer und Suiten bekannt, welche von Tradition bis Luxus alle Elemente miteinander verschmelzen lässt und dabei verbindet. 2009 wurde das Hotel das vierte Hotel in Österreich, welches zusätzlich zu der Fünf-Sterne-Klassifizierung das „Superior“ Prädikat erhielt.

Das Trofana Royal liegt im Tiroler Skiort Ischgl und punktet mit seiner Lage, welche in seinen Onlinebewertungen stets hevorgehoben wird. 500 Meter vom eigentlichen Zentrum entfernt, ist es ebenfalls nur 3 bis 4 Gehminuten vom nächstgelegenen Skilift und -gebiet entfernt. Mit der Silvrettabahn erreicht man den Bergknotenpunkt im Skigebiet von wo aus eine große Auswahl an Pisten verfügbar ist.

Obgleich die meisten Gäst:innen nach Ischgl mit dem Auto anreisen, bietet die Lage des Trofana Royal auch eine Anbindung an die Buslinie 260, welche Ischgl mit dem Bahnhof von Landeck-Zams verbindet. Die Haltestelle ist 250 Meter vom Hotel entfernt.

Das Trofana Royal bietet zwei à-la-carte-Restaurants in seinen Räumlichkeiten: Die Paznauerstube und die Heimatbühnen. Das Hotel hat ebenfalls eine Vinothek mit über 25.000 Flaschen aus den verschiedensten Ecken der Welt, die den Gästen zur Verfügung stehen. Der Wein kann in der Bar des Hotels, oder auf der Sonnenterasse genossen werden.

Das Hotel hat ebenfalls seinen hauseigenen Cheftkoch. Martin Sieberer ist zuständig für das Menü und die Qualität des Essens in den Restaurants. Sieberer rühmt sich mit seinem Fokus auf die Tiroler Küche aus der Perspektive eines Weltkochs.

Zusätzlich liefert das Hotel mit der Royal Kochakademie ein Angebot, welches an die Anfänge des Trofana Royal erinnern. Bei Martin Sieberer können Interessierte verschiedene Kurse belegen und einen Einblick in die Haubenküche bekommen.

Wie bereits bei der Lage erwähnt ist das Trofana Royal bekannt für seine Nähe zur Skipiste, die sprichwörtlich einen bis vor die Haustür führt. Zusätzlich ist die hauseigene Sterneküche ein auszeichnendes Merkmal des Hotels.

Beachtlich ist dazu noch der Spa-Bereich des Hotels, der sich auf 2.500 Quadratmeter Fläche erstreckt und Gäste im Sommer, sowie im Winter ein qualitatives Wellnessangebot liefert. Das Wellnessbereich lässt das Hotel in der Sommer- und Wintersaison attraktiv wirken.

Der familiengeführte Betrieb bezeichnet sich als Haus mit Tradition und bietet ein individuelles Erlebnis für seine Gäste. Im Vergleich zu Hotels die in der Hand von Konzernen, hält sich das Trofana Royal als Eigenbetrieb weiterhin als Konkurrenz zu diesen Unternehmen.

Trofana Royal in Film und TV

Als seltenes Fünf-Sterne-Hotel in den Skigebieten bei Ischgl ist das Trofana Royal eine interessante Kulisse für Dokumentarfilme. So drehte z.B. ServusTV eine Dokumentation über Luxushotels in den Bergen Österreichs, wo unter anderem das Trofana Royal beleuchtet wurde. Das Hotel tauchte, zusammen mit anderen Hotels aus Ischgl, am Anfang der COVID-19 Pandemie zunehmend in den Nachrichten im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus im Skigebiet auf.

Gründung

1977 gründeten Johann von der Thannen und seine Frau Margot den Gasthof Trofana in Ischgl. Nur vier Jahre später, 1981, wird der Gasthof zum Hotel Trofana ausgebaut. In den 90er Jahren wird eine Erweiterung auf den 5-Sterne-Bereich angestrebt. Das Hotel erlebt seine erste Saison als Trofana Royal im Winter 96/97. Die Zimmerkapazität wurde verdoppelt und die Anlagen des Hotels erweitert. Weitere Pläne zum Ausbau des Hotels werden kontinuierlich geprüft.

Inhaber des Trofana Royal

Das Trofana Royal ist seit zwei Generationen ein familiengeführtes Unternehmen. Die Hotel Trofana Royal GmbH wird von der Familie von der Thannen geführt. Aktuelle Geschäftsführer sind Gründer Johann von der Thannen und sein Sohn Alexander von der Thannen, der 2005 in den Betrieb eingestiegen ist. Die beiden gelernten Köche kombinieren ihre Expertise aus der Gastronomie mit der Hotellerie.

Erfahrungsberichte

Mit nahezu ausgezeichneten Bewertungen punktet das Hotel mit seinem Wellnessbereich und seinem kulinarischen Angebot am meisten in den Bewertungen der Besucher:innen. Positiv hevorgehoben wurde, dass das Hotel sehr kinderfreundlich für ein Fünf-Sterne-Haus ist. Negativ bewerteten Besucher:innen die Preise in einigen Fällen, sowie das Verbot von Haustieren.