Adresse: Nordbahnstraße 47, 1020 Wien, Österreich

Telefon: +43 720 882556

E-Mail: vienna <AT> thestudenthotel.com

Website: www.thestudenthotel.com/vienna

Zimmer: 822

Preise: ab 79€ pro Nacht

Standort(e): Wien (Österreich), Berlin (Deutschland), Amsterdam/Delft/Den Haag/Eindhoven/Groningen/Maastricht/Rotterdam (Niederlande), Paris/Toulouse (Frankreich), Madrid/Barcelona (Spanien), Florenz Lavagnini/Bologna (Italien)

Inhaber: Charlie MacGregor

Wofür ist The Social Hub Wien bekannt?

The Social Hub ist ein neues Designhotel, das über modern ausgestattete Räumlichkeiten für nahezu jedes Vorhaben verfügt. Die Idee des Hotels ist es, den Gästen Raum und Gelegenheit zum Entdecken und Neudefinieren zu geben. Ob man sich entspannen, arbeiten, Kontakte knüpfen oder Wien entdecken will - dieses Hotel offeriert viele Möglichkeiten. Es gibt Räume für Meetings und Konferenzen und einen Musikraum, auch finden Veranstaltungen wie Theater und Partys statt - um nur einige Beispiele für das Zusammenführen von verschiedenen Gesellschaftsgruppen zu nennen. Das Hotel liegt im zweiten Wiener Bezirk und verbindet dynamische Gemeinschaftsräume und progressive Working-Spaces mit hochwertiger technischer Ausstattung und einem abwechslungsreichen Essensangebot. Ebenso besteht die Möglichkeit, wöchentlich an den Workshops der Social Hub Community teilzunehmen oder selbst ein Meeting zu organisieren und abzuhalten.

The Social Hub: Lage

Das Hotel liegt nahe des Augartens bzw. des bekannten Wiener Praters und ist somit ein guter Startpunkt, um die Stadt in all ihren Facetten zu erkunden. Da The Social Hub zentral nur wenige Minuten vom Bahnhof Partersten gelegen ist, erreicht man jede Ecke Wiens mit dem Bus, der Bahn, dem Fahrrad oder einfach zu Fuß.

Der zweite Bezirk befindet sich zwischen dem Donaukanal und der Donau. Somit ist eines der vielfältigsten Viertel Wiens in direkter Nähe. Dort trifft man auch auf das Wiener Riesenrad. Der Pater schafft mit dem "Ernst-Happl"-Fußballstadion, zwei Pferdebahnen und einem Golfplatz die Option, sich sportlich zu vergnügen oder einen gemütlichen Spaziergang zu genießen. Kinder können sich an den angelegten Spielplätzen austoben oder zusammen mit ihren Eltern das Porzellanmuseum erforschen.

Die kulturelle Vielfalt wird durch den Karmelitermarkt deutlich, der für sein abwechslungsreiches Essen aus aller Welt bekannt ist.

Essen und Trinken im The Social Hub

Es wird eine vielfältige Auswahl an Gerichten und Getränken im hauseigenen Restaurant namens „The Commons“ serviert. The Social Hub verfügt auch über eine Bar, die den Fokus auf kreative Getränke mit oder ohne Alkohol setzt. Weine, Biere, eine Gin-Vielfalt, Cocktails oder Longdrinks sind unter den Gästen besonders beliebt.

Die Speisekarte reicht von Sandwiches und Fingerfood bis hin zu Burgern und Salaten. Auch vegane und vegetarische Alternativen stehen auf der Speisekarte. Die Küche zeichnet sich durch ausgefallene Menüs und neue Kreationen aus. Frische Lebensmittel bilden den Mittelpunkt des Konzepts.

Sowohl Hotelgäste als auch Gäste von auswärts sind im hauseigenem Restaurant willkommen. Täglich werden Frühstück, Mittagessen und Abendessen angeboten.

Besonderheiten des Hotels

Das Hotel ist besonders praktisch gebaut: es befindet sich alles unter einem Dach. Es wurde so konzipiert, dass es einer großen Spielfläche ähnelt. The Social Hub verfügt über:

Restaurants

Bars

Fitnessstudio

Co-Working-Spaces

Veranstaltungsräume

Lounges

Waschräume

Verpflegungspakete

Bibliothek

Spielräume

Fahrradverleih

Der Kern des Social Hubs bildet die Auditorium-Arena mit 140 Plätzen, in welcher Konzerte, Filmabende und Vorträge stattfinden. Da The Social Hub eine breite Anzahl von Aktivitäten an einem Standort anbietet, wird ein Austausch verschiedener Subkulturen intendiert.