Das SO/ Vienna, ehemals bekannt als Sofitel Vienna, ist das luxuriöseste Hotel der Accor Gruppe in der österreichischen Hauptstadt und das einzige in der 5-Sterne Kategorie. Neben seiner zentralen Lage ist das Hotel vor allem für sein Restaurant, das LOFT, bekannt, welches für viele Wiener:innen als das Restaurant mit der spektakulärsten Aussicht auf Wien gilt.

Mit seiner Lage im Design Tower, ist das SO/ Vienna für sein Äußeres sowie auch inneres Design bekannt. Die individuell eingerichteten Zimmer und Räumlichkeiten wurden von ausgewählten Künstler:innen und in Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule Wien eingerichtet.

Der ehemalige Name des Hotels, das „Sofitel Wien Stephansdom“ lässt einen erahnen, wo es sich befinden könnte. Nur 800 Meter, etwa 10 Minuten Fußweg, trennen das Hotel von Wiens berühmtester Sehenswürdigkeit, dem Stephansdom. Direkt vor dem Hotel findet man den Donaukanal, da das Hotel direkt am Wasser ist, und mir nur einem kurzen Gang über die Schwedenbrücke ist man am Schwedenplatz durch die U1, U4 und Bim mit ganz Wien verbunden. Auch der Wiener Prater befindet sich in Gehweite.

Zum Hauptbahnhof braucht man nur vier Stationen mit der U1, Schönbrunn mit dem Zoo und dem Schloss erreicht man in zehn Stationen mit der U4 und der Flughafen Wien ist in 20 Autominuten zu erreichen aufgrund der direkten Anbindung zur A4.

Essen und Trinken im SO/ Vienna

Wie bereits erwähnt, ist das SO/ Vienna für das LOFT bekannt. Das Restaurant auf der 18. Etage des Hotels bietet seinen Gäst:innen einen Ausblick über Wien. Neben dem Restaurant hat das LOFT eine Bar und Lounge. Ein weiteres Feature sind die beiden künstlerischen Decken, die das Ambiente vervollständigen. Unter Wiener:innen ist das LOFT vor allem für seine Frühstücks- und Brunch-Optionen bekannt.

Neben dem Loft befindet sich im Erdgeschoss das BAR/terre, welches eine Mischung aus Wiener Kaffeehauskultur und modernem Barista Trend ist. Alle Lokale des Hotels sind frei zugänglich und nicht nur für Hotelgäst:innen reserviert.

Besonderheiten des Hotels

Das SO/ Vienna punktet mit seinem SO Spa Wellnesscenter, welches eine Reihe von Massage und Saunaangeboten zu bieten hat, während es gleichzeitig auf einer der höheren Etagen angebracht ist und somit seinen Besucher:innen einen Ausblick anbietet. Neben dem Wellnesscenter besitzt das Hotel, wie die meisten anderen Hotels in seiner Preisklasse, ein Fitnessstudio.

Das Hotel versteht sich selbst als Kunstwerk. In Zusammenarbeit mit renommierten Künstler:innen, sowie mit der Kunsthochschule Wien, wurde für das Hotel eine Vision entworfen, welche individuelle Designs in jedes Hotelzimmer und jede Ecke des Hotels bringt. Vorsichtlich kuriert ist das SO/ Vienna für das Wohlbefinden seiner Gäst:innen.

SO/ Vienna in Film und TV

Die Geschichte des SO/ Vienna ist noch nicht lang, dennoch wurde das Hotel bereits als Filmkulisse genutzt. Die Aussicht auf das Prater Riesenrad wurde prominent im 2013 gedrehten Film „Rush – Alles für den Sieg“ gezeigt. Die britisch-deutsche Produktion beschäftigte sich mit der Rivalität von James Hund und Niki Lauda.

Und wenn Dreharbeiten nicht im SO/ Vienna stattfinden, werden die Suites des Hotels auch sehr gerne als Unterkunft für Schauspieler:innen genutzt die in Wien anderweitig an Dreharbeiten gebraucht werden. Auch ein wichtiger Beitrag zu Wiens wachsender Bedeutung als Drehort für große Filmproduktionen.

Gründung

Das SO/ Vienna befindet sich im sogenannten Design Tower, welcher zwischen 2007 und 2010 gebaut wurde. Der Tower wurde von Jean Nouvel entworfen, der zusammen mit anderen Designern für die Designs im Inneren des Hotels zuständig ist. Ursprünglich eröffnete am 14. Dezember 2010 das Sofitel Vienna Stephansdom in dem Haus, welches dann später zum SO/ Vienna wurde. Trotz des Rebrandings gehörte das Hotel immer zur Accor-Gruppe.

Inhaber des Sofitel

Die Inhaber des Sofitel ist die SO LUXURY HMC SARL (nach österreichischem Recht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung), welche seine Hotels als Teil der Accor-Hotelgruppe weltweit vermarktet. Die Gruppe hat ihren Sitz in Évry, einer kleinen Gemeinde südlich von Paris.

Weitere Standorte

Die Accor Hotelgruppe zählt zu einer der größten Hotelgruppen weltweit. In über 100 Ländern finden sich über 5.100 Hotels, verschiedener Accor Marken wieder. Das alte Branding des SO/ Vienna als Sofitel findet sich weiterhin in über 40 Ländern in über 120 Hotels wieder. Wer jedoch ein anderes SO/ Hotel besuchen möchte hat eher weniger Auswahl. Neben Wien finden sich SO/ Hotels nur in Bangkok, Sankt-Petersburg und Sotogrande (Spanien) wieder.

Erfahrungsberichte

Prinzipiell punktet das Sofitel mit sehr guten Erfahrungsberichten auf allen Plattformen. Das Frühstück und die Lage werden meistens als Vorteil des Hotels genannt. Als herausragend wird das Personal bezeichnet, welches als freundlich und zuvorkommend beschrieben wird. Selbst in negativen Bewertungen räumen ehemalige Besucher:innen ein, dass das Personal freundlich geblieben ist.

Aufgrund seiner Beliebtheit scheinen die Wartezeiten im LOFT während des Frühstücks etwas länger zu sein als üblich, was zu negativem Feedback führte. Kritik findet sich auch in bestimmten Aspekten der Sauberkeit in den Zimmern, vor allem im Badbereich.