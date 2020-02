Sie mischen sind nicht gerne unter Leute, auch Teamarbeit lehnen sie ab. In den meisten Situationen wollen Sie die Dinge einfach nur alleine durchziehen. Das hängt unter anderem auch mit Ihrem Horoskop zusammen. Welche Sternzeichen laut Astrologie am meisten zu diesem Charakterzug neigen und wieso es sich lohnt, diese Einstellung zu hinterfragen, erfahren Sie hier.

1. Skorpion

Entschlossen und ehrgeizig wie Skorpione eben sind, organisieren sie am liebsten alles allein. Unerschrocken stürzen sich Menschen dieses Sternzeichens in die Arbeit, dabei bleiben Sie am liebsten allen. Viel zu umständlich erscheint es dem Skorpion zu viele Leute ins Boot zu holen oder gar Gefühle mit jemandem zu teilen. Perfektion ist ihr oberstes Gebot.

Astro-Tipp: Auch wenn Ihre Herangehensweise bis zu einem gewissen Punkt ganz gut funktioniert, müssen Sie nicht alles alleine machen. Und werden das langfristig auch nicht schaffen. Zudem verpassen Sie durch Ihr Einzelgänger-Dasein eine Bandbreite an Inspirationen, die da draußen auf Sie warten. Nutzen Sie Ihren Instinkt und setzen Sie Ihn dafür ein, Ihre sonst so freundliche und liebenswerte Art ein bisschen mehr nach außen zu tragen. Es lohnt sich.

2. Fische

Ihr emotionales Feingefühl haben Sie über die Jahre perfektioniert. Trotzdem setzten sie es nicht ein, um ihre Pläne mit Unterstützung von anderen umsetzen. Das macht dieses Sternzeichen lieber allein. Aber warum eigentlich? Wo doch in Ihrem i tiefsten Innersten weniger ein Einzelgänger als vielmehr ein Teamplayer schlummert. Die Angst ausgenutzt zu werden hemmt Sie.

Astro-Tipp: Versuchen Sie sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und setzen sie klare Grenzen. Sie punkten in der Gruppe mit ihrer Bescheidenheit und ihrer Hilfsbereitschaft. Arbeiten sie an ihrem Selbstbewusstsein im Zweifelsfall auch mal nein sagen zu können - so durchbrechen Sie den öden Trott des Einzelgängertums.

3. Wassermann

Fragen Sie sich manchmal, welchen ersten Eindruck Sie auf andere Menschen machen? Laut Horoskop werden viele Menschen von Ihnen behaupten, dass Sie etwas eigenbrötlerisch sind. Dieser spezielle Charakterzug kommt dadurch zum Tragen, weil Sie durch Ihre Herrscherplaneten Saturn und Uranus über ein besonders unkonventionelles und originelles Denken verfügen. Damit kann nicht jeder umgehen. Dabei haben Sie durchaus auch eine soziale und gesellige Seite, die leider oft etwas zu kurz kommt.

Astro-Tipp: Teilen Sie Ihre Pläne, Ideen und Gedanken mit Ihrem Umfeld. Sie werden überrascht sein, welche phänomenalen Ergebnisse sich aus manchen Gesprächen entwickeln. Und wer weiß, mit was für einem überraschenden zweiten Eindruck Sie dadurch von sich überzeugen

4. Zwillinge

Menschen, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind, sind äußerst unabhängig und binden sich nicht gerne. Frei sein wie ein Vogel lautet ihr Credo - das funktioniert am besten allein. Da Sie von Natur aus neugierig sind, machen Sie sich stets auf die Suche nach Möglichkeiten ihr Wissen zu erweitern. Auch hier verlassen Sie sich auf Ihren persönlichen Instinkt. Eine Reise alleine unternehmen? Für Zwillinge kein Problem.

Astro-Tipp: Gerade auf Ihrer ewigen Suche Ihren Horizont zu erweitern sind andere Menschen eine großartige Inspirationsquelle. Versuchen Sie Rücksicht zu nehmen und schauen Sie über kleine Macken hinweg. Auch wenn eine Zusammenarbeit oder Partnerschaft in ihren Augen nicht perfekt ist, kann Sie durchaus fruchtbar sein und sie weiterbringen.

