Freitag, 4. November 2022

H2O-Therme Bad Waltersdorf: Ein Erlebnis nicht nur für Kinder

Die H2O-Therme in Bad Waltersdorf spricht in erster Linie Kinder an. Doch auch die Eltern der (nicht mehr ganz so) Kleinen kommen voll auf ihre Kosten. Ein Überblick über das Hotel-Therme-Resort in der Steiermark.

von Tanja Fischl

© Bild: Tanja Fischl