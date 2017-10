G-7-Innenministertreffen auf Ischia: Kampf gegen Terror im Fokus

Auf der süditalienischen Insel Ischia kommen am Donnerstag die Innenminister der G-7-Länder zu einem Treffen zusammen. Der Kampf gegen den islamischen Terrorismus und Maßnahmen gegen die Radikalisierung per Internet stehen im Vordergrund der Gespräche auf der Insel, die am 22. August von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde.

Die G-7-Innenminister wollen Wege für eine Allianz zwischen großen demokratischen Staaten und Internet-Giganten wie Microsoft, Google, Facebook und Twitter zur Bekämpfung von Terrorpropaganda im Netz besprechen. Am Treffen beteiligen sich mehrere Spitzenmanager der großen Internetkonzerne. Der italienische Innenminister Marco Minniti betonte, dass 80 Prozent der Radikalisierung von Jihadisten per Web erfolge. Via Internet würden von radikalisierten Islamisten Anleitungen verbreitet, wie Sprengkörper für Attentate gebaut werden können.

Die Innenminister von Italien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA treffen am Nachmittag auf Ischia ein. Mit EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos, sowie mit EU-Sicherheitskommissar Julian King und Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock wollen sie das Thema der IS-Kämpfer besprechen, die nach dem Fall von Raqqa, der Hochburg des "Islamischen Staats" in Syrien, in europäische Länder gelangen könnten. 30.000 IS-Kämpfer seien auf dem Weg zurück in ihre Länder, darunter Europa, warnten die Innenminister. Laut Minniti könnten die IS-Kämpfer Flüchtlingsrouten nutzen, um nach Europa zu gelangen.

Auf der Insel Ischia sind mehrere Demonstrationen von Globalisierungsgegnern geplant. Lediglich eine Gruppe von 200 Demonstranten wurde jedoch aus Sicherheitsgründen auf der Insel zugelassen.