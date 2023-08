Freiwilliges soziales Jahr: Welche Chancen die ehrenamtliche Tätigkeit bietet

Inhaltsverzeichnis

Eckdaten zum freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) Definition: Das freiwillige soziale Jahr (FSJ) - auch Freiwilliges Sozialjahr genannt - ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die jungen Menschen nach Schulabschluss die Möglichkeiten geben soll, im Bereich Gesundheits- und Sozialberufe Erfahrungen zu sammeln.

Das freiwillige soziale Jahr (FSJ) - auch Freiwilliges Sozialjahr genannt - ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die jungen Menschen nach Schulabschluss die Möglichkeiten geben soll, im Bereich Gesundheits- und Sozialberufe Erfahrungen zu sammeln. Mindestalter: ab 17 Jahren (mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten)

(mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten) Dauer: in der Regel 10 - 11 Monate (max. 12 Monate)

in der Regel (max. 12 Monate) Gehalt: man bekommt für die ehrenamtliche Tätigkeit zusätzlich zur Familienbeihilfe ein Taschengeld (ab 1. September 2023 auf 75 bis 100 Prozent der Geringfügigkeitsgrenze) - und das Klimaticket bzw. ein Fahrtkostenersatz muss ab 1. Oktober 2023 zur Verfügung gestellt werden. Teilnehmer:innen sind kranken-, unfall- und pensionsversichert.

man bekommt für die ehrenamtliche Tätigkeit zusätzlich zur ein (ab 1. September 2023 auf 75 bis 100 Prozent der Geringfügigkeitsgrenze) - und das bzw. ein Fahrtkostenersatz muss ab 1. Oktober 2023 zur Verfügung gestellt werden. Teilnehmer:innen sind kranken-, unfall- und pensionsversichert. Alternative zu Zivildienst: mind. 10 Monate FSJ (durchgehende Teilnahme) kann als Zivildienst angerechnet werden.

mind. 10 Monate FSJ (durchgehende Teilnahme) kann als Zivildienst angerechnet werden. Mögliche Einsatzstellen: Rettungswesen, Sozial- und Behindertenhilfe, Betreuung von alten Menschen/Drogenabhängigen/Geflüchteten etc. Kinderbetreuung (Kindergärten), Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und alten Menschen

Rettungswesen, Sozial- und Behindertenhilfe, Betreuung von alten Menschen/Drogenabhängigen/Geflüchteten etc. Kinderbetreuung (Kindergärten), Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und alten Menschen Bewerbung: Das FSJ startet immer im Herbst (1. September und 1. Oktober) und die Bewerbung wird im Jänner desselben Jahres freigeschaltet. Online erfolgt die Bewerbung unter: www.bewerbung.fsj.at

Freiwilliges soziales Jahr als Auszeit nach der Ausbildung

Im Morgenkreis singen, beim Rechnen unterstützen, Bastelrunden begleiten: Mit diesen Aufgaben verbrachte die 19-jährige Emma Pohl zehn Monate lang ihren Alltag. "Ich wusste schon nach der Matura, dass ich später mit Menschen arbeiten will", sagt sie. "Aber ich wusste noch nicht, welcher Bereich der Richtige ist." Also entschied sie sich für ein freiwilliges soziales Jahr in einer Schule für Kinder mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Die Arbeit hat sich ausgezahlt, die 19-Jährige ihre Sparte gefunden. "Ab Herbst werde ich allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege studieren."

Emma Pohl ist eine von etwa 1.500 jungen Menschen, die 2022 ein freiwilliges soziales Jahr in Österreich absolviert haben. FSJ-Teilnehmer sind neben Zivildienern eine wichtige Stütze für den nahe am Zusammenbruch stehenden Sozialbereich. In Österreich fehlen rund 2.200 Pflegekräfte in der Kranken-, Alten-und Behindertenbetreuung. In Kindergärten werden bis 2030 rund 13.700 Fachkräfte gesucht - das belegt eine Studie der Uni Klagenfurt. Anfang Mai stellte die Regierung ein Maßnahmenpaket vor, um das FSJ aufzuwerten. Statt 270 Euro "Taschengeld" soll es ab Herbst 2023 500 Euro geben, zusätzlich bekommt jeder FSJ-Teilnehmer ein Klimaticket, ist kranken- und pensionsversichert. Das FSJ ist eine gute Schraube, um mehr junge Menschen in die verzweifelt unterbesetzten Bereiche zu locken. "Etwa 75 Prozent der FSJ-Teilnehmer entscheiden sich später für einen Beruf im Sozial-oder Gesundheitsbereich", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch.

"Es ist stark in den Köpfen verankert, dass man 'ein Jahr verliert', wenn man nicht gleich studieren geht. Das ist eine falsche Annahme", sagt Elisabeth Marcus, Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste. Über diese Organisation wird die Mehrheit der FSJ-Einsätze in Österreich organisiert, koordiniert und begleitet. "Ein FSJ ist kein Jahr, das man als junger Mensch opfert - es ist ganz klar ein Jahr, das man in sich selbst, in die eigene Persönlichkeitsentwicklung steckt."

In der Schule bleibe für Jugendliche wenig Zeit, sich wichtige Fragen zu stellen. "Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Das FSJ ist eine gute Option, Antworten zu finden. Anstatt sich ins nächste Studium zu hetzen, um es nach zwei Semestern wieder frustriert abzubrechen."