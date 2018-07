Die Wiener Feuerwehr hat insgesamt 1.800 Helfer im Einsatz. Nur sechs davon sind jedoch Frauen. Was sind die Gründe für diese extrem geringe Anzahl? Wollen Frauen nicht oder will die Feuerwehr nicht? Eine Spurensuche.

Der Alarm auf der Hauptfeuerwache in Wien-Favoriten läutet. Die Feuerwehrmänner verlassen zügig ihre gemütliche Aufenthaltsstube in Richtung Einsatzfahrzeuge. Nur Männer? Nein, auch Susanne Schrenk befindet sich unter ihnen. Sie ist eine von sechs Frauen unter 1.800 Feuerwehr-Bediensteten in ganz Wien. 1998 kam die Brandmeisterin als erste Frau überhaupt zur Wiener Berufsfeuerwehr.

„Frauen haben es einfach nicht standardmäßig in ihrem Berufswunschrepertoire“

Was sich seit diesen 20 Jahren für Frauen verändert hat? Nicht viel, erzählt sie uns beim Besuch auf der Wache, außer „dass wir inzwischen ein paar mehr Frauen dabei haben“. Die „paar mehr“ beschränken sich tatsächlich auf die magere Anzahl von fünf. Nicht gerade das, was man einen rasanten Anstieg nennt. Warum so wenige Frauen den Weg zur Feuerwehr (im Gegensatz zu Polizei, dort sind bereits über 1.000 Beamtinnen in Wien im Einsatz) gehen, erklärt sich Schrenk unter anderem mit fehlendem Wissen über diese Möglichkeit: „Ich glaube, dass es viele nicht wissen – und auch nicht daran denken." Und Gerald Schimpf, Presse- und Informationsoffizier der Wiener Berufsfeuerwehr, fügt hinzu: „Frauen haben es einfach nicht standardmäßig in ihrem Berufswunschrepertoire“. Genau so war es auch bei Schrenk. In der Zeitung habe sie gelesen, dass es noch keine Frau gäbe, weil noch keine fünf Klimmzüge geschafft hätte. „Ich dachte mir, fünf Klimmzüge, das muss ja gehen und habe mich auf den nächsten Baum gehängt.“

© APA/HELMUT FOHRINGER Susanne Schrenk war 1998 die erste Feuerwehrfrau Wiens

Trifft "Aussortierungs-Hürde" vor allem Frauen?

Die Klimmzüge – inzwischen durch den sogenannten Beugehang abgelöst – sind eine von mehreren Übungen des Bewerbungs-Fitnesstests. Dieser Test ist für beide Geschlechter ident. Was für Schimpf trotz der körperlichen Unterschiede keineswegs „unfair“ ist, denn „unser Werkzeug im Einsatz wiegt genau dasselbe für beide und die Gefahren sind auch dieselben. Da kann man nicht sagen "Ihr müsst nur halb so viele Übungen können. Das wäre zweischneidig.“ Scheitern würden dabei die Männer genauso und Frauen seien in der Regel sogar viel besser vorbereitet und trainiert. Dem stimmt Heidi K. zu, eine junge Frau, die sich im Herbst 2017 bei der Wiener Feuerwehr bewarb, aber genau an diesem Beugehang scheiterte. Natürlich sei es gut und wichtig, dass die Anforderungen für diesen körperlich fordernden Beruf hoch seien, sagt sie, ortet aber dennoch im Rahmen dieser Übung eine kleine Diskriminierung. Zwar nicht in den 40 Sekunden, die man sich mit dem Kinn über der Klimmstange halten müsse, sondern in der Höhe, in der die Stange angebracht sei. Mit einer Körpergröße von 1,71 Meter musste sie erst einmal springen, um diese überhaupt zu erreichen: „Das kostet natürlich schon Kraft, die dann fehlt.“ Überhaupt erachtet sie diese Übung als Art „Selektions-Hürde“, denn von ungefähr 17 zeitgleichen Bewerbern, hätten sie nur etwa drei oder vier wirklich sauber bestanden. Schrenk sieht den Fitness-Test etwas anders: „Wenn man ein bisschen fit ist, dann kann man das. Man muss kein Spitzensportler sein, nur ein wenig Ausdauer haben.“

» Ich habe schon gemerkt, dass sie sich freuen würden, wenn es endlich einmal eine schafft, dass sie zumindest eine zum Vorzeigen haben «

Ähnlich empfanden jedoch beide Frauen die Tatsache, dass ihr Geschlecht bei der Bewerbung durchaus eine Rolle spielte. „Das war schon ein bisschen ein Politikum, es war immerhin die letzte Bastion, wo noch keine Frauen dabei waren. Und ich habe schon gemerkt, dass sie sich freuen würden, wenn es endlich einmal eine schafft, dass sie zumindest eine zum Vorzeigen haben“, erinnert sich Schrenk an den Mai 1998 zurück, als sie – ohne ihr Wissen – noch vor Beginn ihrer Grundausbildung bereits das erste Zeitungs-Cover zierte.

Und auch bei Heidi Ks Bewerbung fast 20 Jahre später schlich sich das Gefühl ein, als Frau „besonders beobachtet“ zu werden, auch wenn „alle sehr freundlich und entgegenkommend waren“. Warum es jedoch keine Chance gibt, diese einzelne Übung, an der es bei ihr scheiterte (den restlichen Fitness-Test sowie das Gespräch und die schriftliche Prüfung hatte sie bereits bestanden) zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen zu dürfen, kann sie, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass Frauen aktiv gesucht werden, nicht ganz nachvollziehen.

„Ich hatte nicht einmal das Gefühl, mich durchsetzen zu müssen."

Das Gefühl dieser besonderen Beobachtung als Frau legte sich bei Schrenk dann aber nach bestandener Aufnahme. In 20 Jahren sei sie nicht nur niemals belächelt worden oder habe Probleme gehabt, sich gegen ihre männliche Kollegen durchzusetzen, sondern nicht einmal Witze seien auf ihr Konto gegangen. „Ich hatte gar nie das Gefühl, mich durchsetzen zu müssen. Ich habe alles normal gemacht, habe bei den Einsätzen auch hingegriffen und somit ist alles locker gelaufen", erinnert sie sich. Man sei sowieso wie eine Familie, nicht zuletzt aufgrund der Dienste, die stets 24 Stunden dauern.

Familienunfreundlich?

24 Stunden am Stück. Das klingt nicht gerade familienfreundlich. Möglicherweise auch ein Grund, der Frauen von der Feuerwehr fern hält? „Eine Kollegin hat bewiesen, dass es geht“, erzählt Schimpf stolz. Dennoch müsse man natürlich einen positiven Zugang zum Schichtdienst haben und die Vorteile nutzen können. Ein Dienst beginne und ende nämlich, erklärt Schrenk, um halb 8 Uhr in der früh – dazwischen liegen mindestens 24 freie Stunden. Dies sei zwar in Bezug auf Kinder „wohl kein Problem, wenn der Hausmann zuhause ist, alleinerziehend geht es aber wahrscheinlich gar nicht“, relativiert Schrenk die Vereinbarkeit ihres Berufs mit einer Familie etwas.

© MA 68 Lichtbildstelle Schrenk: "Jeder Einsatz ist total anders und oft eine Überraschung"

Sie selbst jedoch kann sich keine andere Arbeit vorstellen und schwärmt: Routine komme nur beim Wachleben auf, jeder Einsatz sei „total anders und oft eine Überraschung“. Das spannendste sei nach wie vor, "wenn man mit der ganzen Bereitschaft mit Blaulicht und Folgetonhorn ausfahrt. Das ist einfach genau so, wie man sich Feuerwehr vorstellt."

» Wir werden nicht müde zu sagen: Es gibt uns, bewerbt euch! «

Wenn alles so gut läuft, ist es dann überhaupt erwünscht, mehr Frauen zu akquirieren? Ja, auf jeden Fall, will Gerald Schimpf betont wissen: „Wir werden nicht müde zu sagen: ‚Es gibt uns, bewerbt euch!‘“ Eine breit angelegte Bewerbungsoffensive sei dafür aber nicht der richtige Weg. Man habe ohnehin schon zu viele Bewerber, auf 40-50 Plätze im Jahr kommen etwa 400 Bewerber, „de facto 400 Männer“. Gäbe es also eine Offensive, würden auch diese Zahlen wellenartig mitansteigen. Darum setze man lieber gezielte Aktionen, um das Zielpublikum zu erreichen, auf der Frauenmesse für technische Berufe etwa, denn 60 Prozent der Einsteiger sollen einen technischen, 30 Prozent einen anderen Lehrabschluss und etwa zehn Prozent Matura haben.

» Ich sehe die Gefahr, wenn man eine Bevorzugung machen würde, dass das den Frauen zum Nachteil gereichen würde «

Zwei "Zuckerl" für Frauen

Zwei kleine Bewerbungs“zuckerl“ für Frauen gibt es aber: Zeigen Frauen Interesse und nehmen informellen Kontakt auf, werden sie – im Gegensatz zu den Männern – sofort zu einem Gespräch eingeladen, was auch Heidi K. mit etwas Verwunderung so erlebte. Und schließt eine Frau die Bewerbung positiv ab, kommt sie sofort in die nächste Grundausbildung (Männer müssen oft längere Zeit auf einen Ausbildungsplatz warten). Mehr „Zuckerl“ oder auch sogar eine Quotenregelung seien jedoch weder möglich noch sinnvoll, auch um der Akzeptanz der Frauen in weiterer Folge nicht zu schaden: „Ich sehe die Gefahr, wenn man eine Bevorzugung machen würde, dass das den Frauen zum Nachteil gereichen würde“, so Schimpf. „Würde ich es jemandem besonders schmackhaft machen und das ist es dann nicht, dann ist das ein Problem. So wie es jetzt ist, sind die Feuerwehrfrauen hingegen 110 Prozent Feuerwehr.“

Am Land wie in Wien?

Im Gegensatz zu Wien, betrage in ganz Österreich der Anteil der Frauen bei der Feuerwehr ungefähr sieben Prozent, sagt Schimpf. In Kärnten zum Beispiel sind es vier Prozent, das entspricht 841 aktiven Frauen im Einsatz. Auch hier werden verstärkt durch Initiativen im Jugendbereich Anreize für Mädchen geschaffen, den Zugang zu finden, wie Landesfeuerwehrkommandant und Landesbranddirektor Rudolf Robin erklärt. Doch auch wenn die Novelle des Kärntner Feuerwehrgesetzes im Jahr 2002 die aktive Mitgliedschaft von Frauen ermöglichte, heißt das noch nicht, dass diese überall auch mit offenen Armen empfangen werden, wie Nicole S., Feuerwehrfrau aus Kärnten, erzählt. Sie selbst sei seit ihrem neunten Lebensjahr mittlerweile gemeinsam mit fünf weiteren Frauen im Einsatzdienst ihres Dorfes. Dort seien Männer und Frauen gleichgestellt, es funktioniere "super", doch sieht sie darin eher die Ausnahme als die Regel: „Unsere Feuerwehr ist eine der wenigen, wo das so gut läuft mit den Frauen. Sonst ist das schon oft eine Männerdomäne, in der Frauen einfach nicht willkommen sind. Da wird gesagt: ‚Frauen haben hier nichts verloren, die haben andere Aufgaben‘“.

» Mehr Frauen? "Ich hätte nichts dagegen, wenn sie sich nicht den Koffer tragen lassen." «

Diese Einstellung mancher Männer mag vielleicht nicht wirklich überraschen, doch was halten die Feuerwehrfrauen eigentlich selbst von mehr Unterstützung aus dem weiblichen Lager? „Das ist mir relativ egal. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie sich nicht den Koffer tragen lassen, sondern dasselbe machen wie alle anderen auch“, überrascht dann durchaus Susanne Schrenks Reaktion auf diese Frage. Oder ist sie einfach schon "zu gut" integriert?