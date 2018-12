Auf seinen Reisen als Model holte sich der 24-jährige Ivo Buchta die Inspirationen für seine Geschäftsidee. Gemeinsam mit seinen Partnern Thomas Kreuzhuber und Christian Szalay hat er nun ein Fitnessprogramm entwickelt, das sowohl für Models als auch für "Normalsterbliche" geeignet ist.

1,88 Meter groß, Sixpack, ernster Blick. Ivo Buchta zählt zu den erfolgreichsten Model-Exporten aus Österreich. Der 24-Jährige lief für Marken wie Versace, Dolce & Gabbana, Calvin Klein und Burberry. Doch sein Herz schlägt für den Sport.

"Während meiner Reisen hatte ich oft Probleme, meinem Trainingsplan zu folgen, und es fehlte mir auch an der notwendigen Motivation", sagte er über die Gründe, ein eigenes Trainingsprogramm zu entwickeln.

Was ist "Shaped by Ib"?

Das Ergebnis: "Shaped by Ib" eine Lifestylemarke, die neben innovativen Trainingseinheiten auch Fitnessevents organisiert und Mode entwirft. "Später soll man noch einen 'Shaped by Ib' Shake bei uns trinken können. Alles von einer Marke, das ist die Zukunft von Fitnesstrianing", wagt der Wiener einen Blick in die Zukunft. Noch steht das Start-Up am Anfang.

Wer steckt hinter dem Start-up?

Gegründet wurde das Unternehmen im April 2018. Gemeinsam dem studierten Sportmanager Thomas Kreuzhuber sowie dem Personal Trainer und Fußballer Christian Szalay – beide gingen mit Ivo Buchta ins Gymnasium - wurde das Projekt realisiert. Dank einer Kooperation mit Adidas wird derzeit auf der Adidas Runbase am Badeschiff in Wien trainiert.

Der zentrale Standort und das Trainingskonzept scheinen gut anzukommen. Prominente wie Nuriel Molcho und Models wie Francesca Schnagl, Nadine Wolfbeisser oder Sanela Velagic, ehemalige Teilnehmerin von Austria’s Next Topmodel, zählen inzwischen zu seinen Stammkunden. Netzwerken und mit Erfolgen überzeugen - so lautet das Motto. "Am Anfang kamen viele Models über meine Kontakte zu uns ins Training. Aber das hat sich in den vergangenen drei Monaten geändert. Auch Schüler und über 50-Jährige sind zu uns gestoßen", sagt Buchta über die Zielgruppe.

» Bei uns wird niemand beurteilt «

Jeder sei willkommen und man brauche sich von den Frauen mit den perfekten Körpern nicht einschüchtern lassen. "Bei uns wird niemand beurteilt. Gerade unsere Fortgeschrittenen, die schon einen super Körper haben, motivieren die Einsteiger", ist der 24-Jährige überzeugt. Es seien schon viele Freundschaften entstanden.

Ein gutes Netzwerk sei hilfreich, aber es reiche nicht, einfach nur viele Leute zu kennen. "Dass jemand einmal vorbeikommt, schafft man relativ schnell, aber nur, wer wirklich überzeugt vom Training ist, bleibt dabei", weiß Ivo Buchta.

Was ist das Besondere an dem Workout?

Bis zu 1.000 Kalorien verbrennen mit nur einer Stunde Training am Tag, verspricht das Original Workout, das Kraft und Ausdauer kombiniert. Die Gruppen sind kleiner als in normalen Studios. Im Durchschnitt machen zwischen sechs und acht Leute pro Trainingseinheit mit. Betreut wird die Gruppe immer von zwei Trainern. Das Ganzkörpertraining wird mit Intervalltraining, am Laufband und mit Floorübungen absolviert.

Ohne Technik keine Motivation

Die Trainer haben dabei stets die Übersicht. "Wir arbeiten viel mit Daten. Wir erheben die Distanzen und messen die Erfolge. So können wir die individuelle Steigerung anhand von Daten belegen", erklärt Buchta. Passende Handy-Apps sind bereits in Arbeit. Trotz technischer Spielereien stehe der Spaßfaktor immer im Vordergrund.

Neue Projekte 2019

Für nächstes Jahr sind schon neue Events in Planung. "Wir haben viele Ideen vom Roof-Top Training, begleitet von Djs und speziellen Outfits, die sich unsere Teilnehmer mitnehmen dürfen", verrät Buchta. Starkes Marketing sei wichtig, doch der Kern des Unternehmens bleibe das Training.