Die Habsburger begannen gerade ihre Macht auszubauen, eine schwere Sturmflut verwüstete Teile der Nordseeküste und Schwechat wurde als Markt urkundlich erwähnt. 1334 ist gleichzeitig auch jenes Jahr, in dem der Elixhauser Wirt zum ersten Mal in offiziellen Dokumenten auftaucht. "Wir gehörten zum Kloster Nonnberg", weiß Fritz Gmachl, der den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Theresia bis vor wenigen Jahren in 22. Generation führte. "Daher gibt es so genaue und weit zurückreichende Aufzeichnungen zu unserem Unternehmen."

Vor fast 700 Jahren befand sich hier, einige Kilometer nördlich der Salzburger Altstadt, ein Getreideumschlagplatz. Die Bauern aus Oberösterreich lieferten ihre Ernte ab, zahlten Steuern an das Kloster und stärkten sich vor ihrer Rückreise in der Taverne, dem heutigen Elixhauser Wirt. Anschließend wurde das Getreide weiter zum Kloster Nonnberg in die Stadt Salzburg geliefert.

"In den Urkunden wird ein Amtmann namens Georg beschrieben, der im Gasthof lebte", sagt Fritz Gmachl. Georg war damit der erste Wirt in Elixhausen. Später leitete sich aus dem Ortsnamen auch der Familienname Elixhauser ab.