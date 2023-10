Inhaltsverzeichnis

Meist fand man sie in der hintersten Ecke des örtlichen Schuhgeschäfts: Eher unglamourös sahen sie aus, die Gymnastiktreter in ihren blauen Kartons, während sie auf ihren Einsatz, meist im Indoorbereich, warteten. Obwohl das Unternehmen Birkenstock revolutionär in Sachen Orthopädie war, hatte der Schuh lange Zeit ein Präsentationsproblem. Niemand, wirklich niemand hätte sich in den Neunzigerjahren getraut, in Birkenstocks auf die Straße zu gehen. Wer sich doch damit in der Öffentlichkeit sehen ließ, war entweder besonders im Stress oder arbeitete im Medizinbereich.

Doch Zeiten ändern sich, und am deutlichsten merkt man dies anhand der Mode. Was vorgestern out war, kann heute der heißeste Trend sein. So kam es, dass auch der einst so belächelte Birkenstock-Treter zum Kultschuh avancierte. Heute ist er selbst aus der Freizeitgarderobe von Megastars nicht mehr wegzudenken, die den Schuh - völlig ironiefrei - mit Socken tragen.