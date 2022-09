BG Lustenau: Das Gymnasium in Vorarlberg im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG Lustenau

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium Lustenau

: Bundesgymnasium Lustenau Schultyp(en) : BG

: BG Adresse : Mühlefeldstraße 20

: Mühlefeldstraße 20 Kontakt : Tel: 05577/83877, E-Mail : bg.lustenau <AT> cnv.at

: Tel: 05577/83877, : bg.lustenau <AT> cnv.at Website : www.bg-lustenau.at

: www.bg-lustenau.at Direktor:in: Mag. Carmen Timmerer

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Der Lehrplan des BG Lustenau entspricht im Wesentlichen dem klassischen Lehrplan eines österreichischen Bundesgymnasiums. Ab der ersten Klasse wird Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet. Ab der dritten Klasse haben die Schüler:innen des BG Lustenau die Wahl zwischen Französisch und Spanisch als zweite Fremdsprache. Aber der fünfte Klasse ist der Lateinunterricht verpflichtend.

Die Fächer Deutsch, Mathematik, Religion, Geografie und Wirtschaftskunde sowie Bewegung und Sport werden in allen Schulstufen unterrichten. Zudem werden in den meisten Schulstufen die Fächer Geschichte und Sozialkunde, Biologie und Umweltkunde, Physik, Musikerziehung und Bildnerische Erziehung unterrichtet. Das Fach Informatik/Digitale Grundbildung steht in der ersten, fünften und sechsten Klasse auf dem Lehrplan. Chemie wird in der vierten, sechsten und siebten Klasse unterrichtet. In der siebten und achten Klasse kommt Unterricht im Fach Psychologie und Philosophie hinzu. Besonderheiten des Lehrplans des BG Lustenau sind die Fächer Ethik, Werte, Kultur und Persönlichkeitsbildung sowie soziales Lernen, die in einzelnen Schulstufen auf dem Lehrplan stehen.



Ab der sechsten Klasse haben die Schüler:innen des BG Lustenau die Möglichkeit, ihr Wissen in Wahlpflichtgegenständen zu erweitern bzw. zu vertiefen. Folgende Wahlpflichtgegenstände stehen am Bundesgymnasium zur Auswahl: Politik-Recht-Medien, Einmal um die Welt, Physik, First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Russisch, Sport in Theorie und Praxis.

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

Das BG Lustenau legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Englisch-Ausbildung der Schüler:innen. In der vierten Klasse wird Schüler:innen deshalb die Möglichkeit geboten, am Intensivsprachkurs „English in Action“ teilzunehmen. Der Kurs wird eine Woche lang von Mitarbeitern der Stafford House School of English, einer renommierten Sprachschule im englischen Canterbury durchgeführt. Alle Mitarbeiter der Sprachschule sind Muttersprachler und legen bei „English in Action“ besonderen Wert auf die spielerische Vermittlung der englischen Sprache im Rahmen von Gruppen- und Projektarbeiten sowie Rollen- und Schauspielen. Zielsetzung des Sprachintensivkurses ist es, den Schüler:innen Spaß am Gebrauch der englischen Sprache zu vermitteln und ihnen die Scheu vor der Sprache zu nehmen.

Ein weiteres spezielles Lehrangebot des BG Lustenau in Sachen Englisch sind die Vorbereitungskurse für das Cambridge English Certificate. Das Zertifikat ist nicht nur wichtig für Praktika und Sprachaufenthalte in englischsprachigen Ländern, sondern auch eine ideale Vorbereitung für alle Schüler:innen auf die Englisch-Matura.

Darüber hinaus bietet das BG Lustenau seit einigen Jahren die Möglichkeit, ein Sozialpraktikum zu absolvieren. Schüler:innen der fünften Klassen leisten in dessen Rahmen eine Praktikumswoche in einer sozialen oder pädagogischen Einrichtung. Zielsetzung des Sozialpraktikums ist es, den Schüler:innen Begegnungen und Erfahrungen im sozialen Bereich zu ermöglichen, die sie in ihrem täglichen Umfeld nicht haben bzw. machen. Zudem können die Schüler:innen über das Praktikum erfahren, was es bedeutet, hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen.