BG/BRG Enns: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG/BRG Enns

Genaue Bezeichnung : Bundesrealgymnasium Enns

: Bundesrealgymnasium Enns Schultyp(en) : BG, BRG

: BG, BRG Adresse : Hanusch-Straße 27, 4470 Enns

: Hanusch-Straße 27, 4470 Enns Kontakt : Tel.: 07223 - 8171711 , E-Mail : brigitte.rauecker <AT> brgenns.ac.at

: Tel.: 07223 - 8171711 , : brigitte.rauecker <AT> brgenns.ac.at Website : https://www.brgenns.ac.at/

: https://www.brgenns.ac.at/ Direktor:in: Mag. Dr. Werner Dietl

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Abseits der allgemeinbildenden Fächer können die Schüler:innen des BRG Enns ihr Wissen in den Schwerpunkten Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Neue Technologien und Wirtschaft vertiefen.

Wählen die Schülerinnen den Schwerpunkt der Naturwissenschaften, werden diese ab der 7. Klasse verstärkt in den Fächern Physik, Biologie und Darstellende Geometrie unterrichtet. Als Teil des Fremdsprachen-Schwerpunktes findet in der 7. Klasse eine Intensivsprachwoche im Ausland statt. Neben Englisch haben die Schüler:innen die Wahl zwischen den Sprachen Französisch, Russisch, Spanisch und Italienisch.

Im Rahmen des Schwerpunktes Neue Technologien lernen Schüler:innen den Umgang mit dem Computer und erlangen Kompetenzen im IT-Bereich. Schüler:innen des wirtschaftlichen Schwerpunktes werden wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt. Mit dem erfolgreichen Bestehen von 4 Modulen erlangen diese den Unternehmerführerschein.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Das BRG Enns bietet den Schüler:innen zahlreiche Zusatzangebote an. Dazu zählen zum Beispiel im Rahmen des Erasmus+-Programms Auslandsaufenthalte der Schüler:innen in Partnerschulen. Sportlich begeisterten Schüler:innen steht die Teilnahme am schuleigenen Volleyball und Basketball Team offen. Jeweils einmal jährlich veranstaltet das BRG Enns weiterhin eine Winter- bzw. Sommersportwoche. Schüler:innen haben außerdem die Wahl, sich am BRG Enns dem Chorgesang oder dem Theaterspiel zu widmen.

Am BRG Enns erhalten hochbegabte Schüler:innen eine besondere Förderung, die auf ihre individuellen Kenntnisse abgestimmt wird. Im Rahmen der Begabtenförderung wird den Schüler:innen ein Team aus speziell ausgebildeten Lehrern zur Seite gestellt. Diese beraten nicht nur die Schüler:innen, sondern auch deren Eltern über bestehende Förderungsmaßnahmen.

Größe des BG/BRG Enns

Am BRG Enns werden 693 Schüler:innen von 75 Lehrer:innen unterrichtet.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Der Anmeldezeitraum zum BRG Enns liegt zwischen Ende Februar und Mitte März. Das Anmeldeformular kann auf der Webseite des Gymnasiums heruntergeladen werden. Darüber hinaus wird das Jahreszeugnis der 3. Klasse der Volksschule, eine Schulnachricht der 4. Klasse, die Geburtsurkunde sowie optional ein Hochbegabtentestergebnis oder ein Gutachten im Fall von Dyskalkulie oder Legasthenie gefordert. In entsprechenden Fällen bietet das BRG Enns spezielle Fördermöglichkeiten an. Als Aufnahmekriterium gibt die Schule an, dass die Noten in Deutsch und Mathematik nicht schlechter als „Gut“ liegen dürfen.