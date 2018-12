Von Klassiker bis modern - Die besten Hunde-Filme: Wir haben eine Liste mit 19 Filmen, mit Trailern und Kurzbeschreibungen.

Hundebesitzer würden wohl zustimmen: Auch auf der Leinwand machen die Vierbeiner eine gute Figur und lassen unsere Herzen höher schlagen. Greifen Sie zum Leckerli...oder einfach nur zum Popcorn und genießen Sie diese Filme, die jeder Hunde-Fan sehen sollte.

1 - Marley & Ich (2008)

Owen Wilson und Jennifer Aniston schweben im siebten Himmel. Da tritt der Labrador Marley plötzlich in ihr Leben und stellt ihren Alltag völlig auf den Kopf. "Marley & Ich"* - Eine Tragikomödie, die das Herz berührt. Interessant zu wissen: Bei den Dreharbeiten wurde mit 22 verschiedenen Hunden gearbeitet.

2 - Bailey - Ein Freund fürs Leben (2007)

"Bailey - Ein Freund fürs Leben"* geht Herrchen und Frauen nah. Taschentücher in griffnähe deponieren. Um was geht es? In jedem Leben und mit jedem Herrchen lernt Bailey neue Lektionen - bis er schließlich erneut beim inzwischen erwachsenen Ethan landet. Eine Sinnsuche auf vier Pfoten.

3 - Susi und Strolch (1955)

Ein wahrer Klassiker! Der Disney-Film "Susi und Strolch"* beinhaltet wohl eine der bekanntesten Kussszenen. Wenn sich Susi und Strolch über dem Spaghetti-Teller näher kommen...Haben Sie gewusst, dass diese Szene es eigentlich gar nicht in den Film hätte schaffen sollen? Man dachte daran, die Szene rauszuschneiden. Ein Glück, dass es dazu nicht gekommen ist!

4 - Pets (2016)

Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, was ihr Haustier macht, wenn Sie bei der Arbeit sind? Dieser Film dürfte Antworten liefern. "Pets"* ist ein wunderbar unterhaltsamer Animationsfilm von den Machern von "Ich - einfach unverbesserlich".

5 - 101 Dalmatiner (1996)

Flecken vor den Augen? Von wegen! "101 Dalmatiner"* kann man nicht oft genug anschauen - und dabei verliert Cruella De Vil nichts von ihrem Schrecken. Bei der Version von 1996 sind die Hunde echt, bei dem Zeichentrick von 1996 mit viel Liebe gezeichnet.

6 - Isle of Dogs – Ataris Reise (2018)

"Isle of Dogs - Ataris Reise"* von Wes Anderson spielt in der fiktiven japanischen Stadt Megasaki zu einer Zeit, in der jeder Hund nach Ausbruch der Hundegrippe verbannt wird. Ein mutig, entschlossener 12-jährige Junge, begibt sich auf ein verrücktes Abenteuer um seinen Hund Spots zurückzubringen.

7 - Dog Days (2018)

Eine romantische Komödie mit Nina Dobrev, Vanessa Hudgens und Eva Longoria. In "Dog Days" sind die Leben unterschiedlicher Paare eng verflochten - die Brückenbauer? Entzückende Welpen!

8 - Zurück nach Hause – Die unglaubliche Reise (1993)

Hund und Katz dürfen mit ihren Familien nicht mit in den Urlaub fahren. Was machen die Vierbeiner dann? Sie begeben sich auf ihre eigene Abenteuerreise. "Zurück nach Hause – Die unglaubliche Reise"*

9 - Antarctica – Gefangen im Eis (2006)

Drei Wissenschaftler auf einer Antarktis-Expedition kämpfen mit rauen Wetterbedingungen und einem schrecklichen Unfall, der sie dazu zwingt, ihre Schlittenhunde zurückzulassen. In "Antarctica - Genfangen im Eis"* geht es um Freundschaft und Loyalität.

10 - Charlie – Alle Hunde kommen in den Himmel (1989)

Rührend, rührend, rührend! "Charlie - Alle Hunde kommen in den Himmel"* ist ein animiertes Musical, das die Geschichte eines getöteten Hundes erzählt, der beschließt, den Himmel zu verlassen, um zur Erde zurückzukehren, sich zu rächen und einem Waisenkind zu helfen.

11 - Ein Hund namens Beethoven (1992)

Die volle Ladung Hund! Der große und ja, auch sehr schwere, Bernhardiner namens Beethoven* sorgt in seiner Familie für turbulente Zeiten. Der freundliche Riese wird schlussendlich von allen ins Herz geschlossen.

12 - Air Bud – Champion auf vier Pfoten (1997)

Ja, zugegeben, der Film "Air Bud - Champion auf vier Pfoten"* ist doch recht albern...Worum gehts? Ein Golden Retriever, der zufällig auch All-Star-Basketball-Fähigkeiten besitzt. Ach! Und nicht zu vergessen! Der Hund kann auch Fußball und Volleyball. Aber das sind dann andere Filme...

13 - Bolt – Ein Hund für alle Fälle (2008)

Ein kleiner Hund ganz groß. Bolt, Hund und Filmstar, glaubt, er habe Superkräfte. John Travolta und Miley Cyrus verleihen den Figuren in "Bolt – Ein Hund für alle Fälle"* ihre Stimmen.

14 - Beverly Hills Chihuahua (2008)

Bleiben wir bei kleinen Hunden. Eine Komödie für die ganze Familie dürfte "Beverly Hills Chihuahua"* sein. Drew Barrymore und George Lopez verleihen den Tieren ihre Stimmen. Jamie Lee Curtis ist auch mit von der Partie.

15 - Lassie kehrt zurück (2005)

Eine Familie muss aufgrund von Geldproblemen ihren geliebten Collie verkaufen. "Lassie kehrt zurück"* zeigt die enge Bindung zwischen Mensch und Tier auf. Ein Klassiker.



16 - Cujo (1983)

"Cujo"* ist absolut kein Film für Kinder. Der Film basiert auf Stephen Kings Roman und handelt von einem Bernhardiner, der von einer Fledermaus gebissen wird und extrem bösartig wird. Blutrünstig.

17 - Hachiko (2009)

Eine Geschichte, die auf die Tränendrüsen drückt. Der japanischen Akita-Hundes "Hachiko"* wartet im Prinzip sein ganzes restliches Leben lang an einem Bahnhof auf sein (bereits verstorbenes) Herrchen. Ein warmherziger Film.

18 - Underdog (2014)

Kornél Mundruczós Drama über ein junges Mädchen, das sich auf die Suche nach ihrem ausgesetzten Hund Hagen begibt, ist eine außergwöhnliche Filmerfahrung. "Underdog"* kann als Parabel auf die Missstände der (ost-)europäischen Gesellschaften gelesen bzw. geschaut werden.

19 - Wendy And Lucy (2008)

"Wendy And Lucy"* - Ein Road Movie, das die amerikanische Gesellschaft in seiner Tristesse bebildert und dabei die Beziehung zwischen Mensch und Hund auf behutsame Weise nachzeichnet.

Affiliatelinks/Werbelinks: Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.