Die Entdeckung des Unbekannten

Dass Albana Ejupis ästhetischer Anspruch ein hoher zu sein scheint, bestätigt sich beim Betreten ihres Wiener Wohnateliers einmal mehr. In den lichtdurchfluteten Altbauräumlichkeiten tritt mit Geschick arrangiertes Interieur in geradezu symbiotische Wirkung mit ihrer musealen Kunst. Seit wenigen Wochen lebt und arbeitet sie hier. Die unmittelbare Verbindung von Wohn- und Schaffensraum ist für Ejupi Voraussetzung, um zu funktionieren. Schließlich ist die Kunst fester Bestandteil ihres Alltags: „Wann immer mich die Kreativität überkommt, kann ich mich unmittelbar an die Arbeit machen – meist wache ich morgens auf, schnappe mir einen Kaffee und lege direkt los. Räumlich getrennt, würde das nicht funktionieren.“ Der Nachteil, so man überhaupt von einem solchen sprechen kann: „Manchmal fällt es schwer, sich von der Arbeit loszulösen.“ Wobei auch Arbeit in Ejupis Fall nicht das korrekte Substantiv zu sein scheint. Denn die Leidenschaft, mit der sie sich ans Werk macht, ist unweigerlich Teil ihrer künstlerischen Handschrift. Den Beweis dafür und für ihre Produktivität – nicht im Sinne der Quantität, sondern vielmehr der Qualität – liefern die an den Wänden lehnenden Werke. Sie sind das Werk der vergangenen Wochen und Monate – bereit zur Abholung durch eine deutsche Galerie. Denn Ejupis Kunst ist längst jenseits der österreichischen Grenzen angekommen. Dass sie gerade einmal 30 Jahre jung ist, vermag man – losgelöst von ihrer Person – in Anbetracht dieser beachtlichen Qualität und Reife ihres Werkes nicht zu erahnen.

Angekommen ist die gebürtige Kosovarin nun auch in ihrem neuen Atelier. In Wien zu bleiben, war dabei nicht zwingend ihr Plan. Einen solchen hatte sie nie: „Ich bin nach Wien gekommen, um mich beruflich und bildungstechnisch weiterzuentwickeln, ohne großartig darüber nachzudenken, wo ich vielleicht in zehn oder 15 Jahren lande.“ Seit 2018 ist Wien nun ihre künstlerische Heimat. „Mir waren vor allem das kulturelle Angebot und die damit verbundenen Möglichkeiten wichtig – Wien hatte für mich das beste Gesamtpaket.“ Für die damals 23-Jährige der Beginn eines neuen Abenteuers. Ihr Ziel: die Akademie.