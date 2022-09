Inhaltsverzeichnis:

Was ist Agrarwetter?

Was kann wo angebaut werden, was muss man bewässern oder doch nicht, wann ist der beste Zeitpunkt für die Ernte – all das sind Fragen, die sich Bauern ständig stellen. Ein Hilfsmittel bei deren Beantwortung ist das Agrarwetter. Als Agrarwetter bezeichnet man spezielle Wetterberichte, die eine ganze Reihe von Daten zur Verfügung stellen. Landwirte benötigen diese Daten, um ihre Böden optimal zu bewirtschaften.

» Als Agrarwetter bezeichnet man spezielle Wetterberichte, die eine ganze Reihe von Daten zur Verfügung stellen. «

Welche Informationen liefert das Agrarwetter?

Dazu reichen normale Wetterberichte nicht aus. Zwar werden auch diese immer genauer, doch liefern sie nicht alle Daten, die Bauern brauchen. Sie brauchen wesentlich kleinräumigere Werte, und davon sehr viel mehr als wir. Moderne Wetterstationen können heute eine Vielzahl von Parametern erheben. Luft- und Bodentemperatur, Regenmenge, Windgeschwindigkeit, UV-Strahlung, Blattnässe, Sonnenauf- und untergang, oder Mondphasen – all diese Daten können helfen, die Landwirtschaft zu optimieren.

Wie genau sind die Vorhersagen?

Wer auf seinem Land solche Wetterstationen aufstellt, bekommt von den Herstellern auch oft die Möglichkeit, die Daten zu vernetzen bzw. sie in die Vorhersagemodelle der Hersteller einzubinden. So bekommt man extrem genaue und räumlich zutreffende Daten. Einige Plattformen und Apps liefern heute spezielles Agrarwetter mit einer örtlichen Genauigkeit von 2 Kilometern.

Wozu verwenden Landwirte die Daten?

Klar ist, dass Landwirte Daten zum Niederschlag brauchen. Nicht nur, dass so entschieden werden kann, was man überhaupt anbaut, diese Daten sind essentiell dafür, wann und wie oft bewässert werden muss. Durch die Bewässerung kann fehlender Niederschlag kompensiert werden, durch Drainagen kann ein Überschuss an Wasser abgeleitet werden. Mit Bodenfeuchtesensoren in verschiedenen Tiefen lassen sich genaue Aussagen treffen, um Stress durch Dürre für die Pflanzen zu vermeiden.

Außerdem beinhalten die Voraussagen natürlich auch Warnungen vor Starkregen. So kann vielleicht noch rechtzeitig geerntet werden. Daten zum Wind können helfen, bestimmte Tätigkeiten einfach aufzuschieben, wenn klar ist, dass etwa mit starken Böen zu rechnen ist. Bodentemperatur und Taupunkte können helfen, den optimalen Zeitpunkt etwa für die Aussaat zu finden. Bodentemperatur, Bodenfeuchte, Tageslänge und UV-Einstrahlung beeinflussen die Vitalität und die Entwicklungsgeschwindigkeit von Pflanzen.