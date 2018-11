Nach den 13 schönsten Prinzessinnen waren die News.at-User aufgerufen, den schönsten Prinzen zu wählen - und das ist das Ergebnis.

11. Prinz William

Seine Ehefrau Kate führt das Ranking der schönsten Royal Ladys an, er selbst hat es immerhin auf den 11. Platz im Ranking geschafft. Der am 21. Juni 1982 in London geborene Prinz William ist nach seinem Vater Charles der Zweite in der britischen Thronfolge. Seit 29. April 2011 ist mit seiner langjährigen Freundin Kate verheiratet, das Paar hat drei gemeinsame Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und den im April geborenen Prinz Louis.

© imago/i Images

10. Prinz Nikolai

Der am 28. August 1999 in Kopenhagen geborene Prinz Nikolai ist der älteste Enkel von Königin Margrethe von Dänemark. Er ist der Sohn von Prinz Joachim und seiner ersten Ehefrau Alexandra von Frederiksborg. Er hat einen Bruder namens Felix und zwei Halbgeschwister (Henrik und Athena) aus der zweiten Ehe seines Vaters mit Prinzessin Marie. Prinz Nikolai hat im Sommer die Schule beendet, die Ausbildung zum Reserveoffizier hat er nach nur zwei Monaten abgebrochen. Der Prinz modelt und war schon für klingende Marken wie Burberry oder Dior am Laufsteg zu sehen.

© APA/AFP/Francois Guillot

9. Louis Ducruet

Der am 26. Dezember 1992 geborene Louis Ducruet ist der Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco und ihres Ex-Mannes und ehemaligen Leibwächters Daniel Ducruet. Er hat eine jüngere Schwester namens Pauline und eine Halbschwester namens Camille. Louis hat einen Bachelor-Abschluss in Sportmanagement, während des Studiums in den USA lernte er seine heutige Verlobte Marie Hoa Chevallier kennen. Das Paar will sich im Sommer 2019 im Fürstentum das Jawort geben.

© imago/Independent Photo Agency

8. Prinz Felix

Der am 3. Juni 1984 geborene Prinz Felix ist der zweitälteste Sohn von Großherzog Henri von Luxemburg und seiner Frau Maria Teresa. Er steht hinter seinem Bruder Guillaume an zweiter Stelle der Thronfolge. Seit September 2013 ist er mit der gebürtigen Deutschen Claire Lademacher verheiratet, das Paar lebt mit seinen Kindern Amalia und Liam in der Provence, wo es das Weingut Château Les Crostes der Familie Lademacher verwaltet.

© imago/PPE

7. Andrea Casiraghi

Der am 8. Juni 1984 in Monaco geborene Andrea Casiraghi ist der älteste Sohn von Prinzessin Caroline und ihres zweiten Ehemannes Stefano Casiraghi. Andrea war erst sechs Jahre alt, als sein Vater bei einem Rennunfall verstarb. Der Bruder von Pierre, Charlotte und Alexandra ist seit August 2013 mit der kolumbianischen Milliardärs-Enkelin Tatiana Santo Domingo verheiratet, das Paar hat drei gemeinsame Kinder, Sasha, India und Maximilian. Hätte sein Onkel Fürst Albert mit seiner Frau Charlène nicht die Zwillinge Jacques und Gabriella bekommen, hätte die Thronfolge auf Andrea übergehen können.

© imago/Independent Photo Agency

6. König Felipe

Der am 30. Jänner 1968 in Madrid geborene König Felipe ist der einzige Sohn von Juan Carlos und Sofia von Spanien. Aufgrund der Erbfolgeregelung wurde er seinen beiden älteren Schwestern Elena und Cristina vorgezogen. Seit Mai 2004 ist Felipe mit der ehemaligen Journalistin Letizia Ortiz verheiratet, das Paar die gemeinsamen Töchter Leonor und Sofia. Im Juni 2014 folgte Felipe seinem Vater Juan Carlos auf den Thron und ist nunmehr König von Spanien.

© imago/PanoramiC

5. Prinz Harry

Der am 15. September 1984 geborene Prinz Harry ist der jüngere Sohn von Prinz Charles und der bereits verstorbenen Prinzessin Diana. Prinz Harry ist seit Mai 2018 mit der ehemaligen US-Schauspielerin Meghan Markle verheiratet, im Frühjahr 2019 erwartet das Paar sein erstes Kind.

© imago/i Images

4. Kronprinz Frederik

Der am 26. Mai 1968 geborene Prinz Frederik ist der älteste Sohn von Königin Margrethe und damit der Kronprinz von Dänemark. Während der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney lernte der Thronfolger die Australierin Mary Donaldson kennen. Vier Jahre später, im Mai 2004, wurde in Kopenhagen geheiratet. Das Kronprinzenpaar hat vier Kinder, Christian, Isabella und die Zwillinge Vincent und Josephine.

© imago/PPE

3. Pierre Casiraghi

Der am 5. September 1987 geborene Piere Casiraghi ist der zweitälteste Sohn von Prinzessin Caroline und ihres zweiten Ehemannes Stefano Casiraghi. Pierre war erst drei Jahre alt, als sein Vater bei einem Rennunfall verstarb. Seit August 2015 ist er mit der aus italienischem Adelsgeschlecht stammenden Journalistin Beatrice Borromeo verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne namens Stefano und Francesco.

© imago/Independent Photo Agency

2. Kronprinz Haakon

Der am 20. Juli 1973 in Oslo geborene Prinz Haakon ist der Sohn von König Harald und Königin Sonja von Norwegen und damit Thronfolger. Seit August 2001 ist er mit Mette-Marit Tjessem Høiby verheiratet, die den inzwischen erwachsenen Sohn Marius mit in die Ehe brachte. Das Kronprinzenpaar hat zudem zwei gemeinsame Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus.

© imago/PPE

1. Prinz Carl Philip

Und der eindeutige Sieger heißt ... Prinz Carl Philip von Schweden! Am 13. Mai 1979 wurde er in Stockholm als Kronprinz geboren. Nach Änderung des Thronfolgegesetzes im Jahr 1980 wurde jedoch seine ältere Schwester Victoria Kronprinzessin. Der Prinz ist seit Juni 2015 mit dem früheren TV-Sternchen und Unterwäschemodel Sofia Hellqvist verheiratet, das Paar hat zwei Söhne, Prinz Alexander und Prinz Gabriel.

© imago/PPE