Zölle: was sie bewirken

Wie wirken sich Zölle auf Handelsbilanzen aus?

Donald Trump hat in etlichen Auftritten die Handelsdefizite der USA gegenüber anderen Ländern beklagt. Die USA würden von ihren Handelspartnern – den befreundeten ebenso wie den verfein­deten – unfair behandelt. Das „Defizit“ klingt für seine Anhänger, als würde man die US-Wirtschaft durch dubiose Vorgänge schädigen wollen. Dabei ist von einem Handelsdefizit einfach dann die Rede, wenn mehr Waren aus einem bestimmten Land ins Inland gebracht werden als eigene dorthin exportiert werden. Gegenüber China haben die USA ein Handelsbilanzdefizit von rund 252 Milliarden US-Dollar, auch aus den meisten anderen Ländern wird mehr importiert als exportiert. Das liegt unter anderem am starken Zufluss von Kapital in die USA, angefacht durch den Technologieboom und die generelle Stärke der US-Wirtschaft. Aber sind Zölle überhaupt dazu geeignet, diese Handels­bilanz zu korrigieren? Generell sind die meisten Ökonomen in dieser Hinsicht skeptisch, weil eben andere Faktoren (wie die Investitionstätigkeit) wichtiger sind. Rein theoretisch könnten Zölle zwar die Nachfrage nach Importen dämpfen und jene nach Waren aus dem Inland erhöhen. Laut einer Analyse der Österreichischen Nationalbank kann aber genau das dazu führen, dass erst recht wieder Importe stärker nachgefragt werden und außerdem der US-Dollar weiter gestärkt wird, was dann ebenso zu einer negativen Handelsbilanz beitragen kann. Zölle seien kein geeignetes Mittel zur Reduktion von Handelsdefiziten, heißt es.

Wie kann Europa reagieren?

Nach einer Analyse des österreichischen Wifo und des deutschen IfW Kiel vom November des Vorjahres (als man schon mit Zollerhöhungen durch Trump rechnen musste) hätte der Zusammenbruch der Welthandelsorganisation WTO für die EU-Wirtschaft deutlich schlimmere Folgen als stark erhöhte Zölle der USA, wie sie Trump ja unter anderem auf ­Aluminium einführen will. Bei einem Zerfall der WTO könnte laut der Analyse das BIP in China um sechs Prozent, jenes von Deutschland um 3,2 Prozent sinken. Es wird der EU daher empfohlen, den Fokus nicht auf die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA zu legen, sondern die Zusammenarbeit mit anderen Ländern weltweit zu forcieren. Anders gesagt: Das Welthandelssystem als Garantie für weltweiten Handel sollte verteidigt werden, ungeachtet der Zollideen von Donald Trump.

Welche Folgen haben Handelskriege?

Zölle und Gegenzölle als Reaktion darauf (wie von der EU bereits angekündigt) können zu Handelskriegen führen, bei denen es fast ausschließlich Verlierer gäbe. In den USA, im Euroraum, aber auch in China könnte die Wirtschaft schrumpfen, mit entsprechenden Folgen für die Gesellschaften. Eine destabilisierte Weltwirtschaft verteuert den Handel und stört Lieferketten. Letztendlich könnten Handelskriege auch zu politischen Spannungen zwischen Ländern führen – was beispielsweise Trump ja in Kauf nimmt bzw. sogar beabsichtigt. Im Fall des Handelskriegs zwischen den USA und China weist das deutsche Forschungsinstitut Merics (Mercator Institute for China Studies) darauf hin, dass China heute mehr Möglichkeiten für Reaktionen auf höhere Zölle hat. Die Abhängigkeit von US-Importen ist längst gesunken, während US-Firmen in China stärker reguliert werden. Zugleich kann China seine geopolitische Position stärken, indem es sich als Alternative anbietet.