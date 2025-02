Trump und die Zölle: „Freunderlwirtschaft“ auf amerikanisch

Die Strafzollpolitik nimmt in der jetzigen, zweiten Amtszeit von Trump eine noch gewichtigere Rolle ein – zumindest in diesen wenigen ersten Wochen seit seiner Amtseinführung. Doch sind die geplanten Zölle gegenüber Kanada, Mexiko, China und in weiterer Folge auch der EU überhaupt so effizient und vor allem vorteilhaft für die USA selbst?

Berechnungen des deutschen ifo Instituts zufolge offenbar nicht. Die aggressive Handelspolitik des 78-Jährigen könnten den Export der Vereinigten Staaten um ganze 22 Prozent verringern. „Während China den Handel leichter von den USA umlenken kann, sind Kanada und Mexiko aufgrund ihrer geografischen Lage deutlich stärker an die USA gebunden“, so ifo-Analystin Lisandra Flach. Am geringsten wären die Folgen für China (minus 3,8 Prozent). Deutschlands Gesamtexporte würden durch die US-Zölle leicht zulegen (Zuwachs von 0,5 Prozent).