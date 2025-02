Trump verhängt 25-Prozent-Zölle auf Stahl- und Alu-Importe

US-Präsident Donald Trump eskaliert weiter in seiner Handelspolitik: Er werde am Montag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren in die USA verhängen. Das kündigte er vor Reportern an Bord der Regierungsmaschine Air Force One am Sonntag (Ortszeit) an. Der Republikaner hatte während seiner ersten Amtszeit Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium verhängt.

von APA