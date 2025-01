Tirols Ex-Wirtschaftskammer-Chef Christoph Walser zu bedingter Haft verurteilt

Tirols Ex-Wirtschaftschef Christoph Walser (ÖVP) ist am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Millionen Euro, Verleumdung, Beweismittelfälschung und falscher Beweisaussage nicht rechtskräftig verurteilt worden. Ihm wurden eine bedingte, sechsmonatige Haftstrafe sowie eine unbedingte Geldstrafe von 3.600 Euro auferlegt. Zudem wurde er für Finanzvergehen zu 300.000 Euro – zur Hälfte bedingt – verurteilt.

Außerdem muss Walser innerhalb eines Jahres die hinterzogenen 1,1 Millionen Euro ans Finanzamt zurückzahlen. Walser nahm das Urteil an, der Staatsanwalt gab dagegen keine Erklärung ab. Der 50-jährige Transportunternehmer hatte sich während des Prozesses umfassend geständig gezeigt. Noch ausständig war indes das Urteil bezüglich einer Verbandsklage, die am späten Nachmittag noch verhandelt wird.