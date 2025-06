"Taskforce Energie" präsentiert Abschlussbericht am 24. Juni

Die "Taskforce Energie" aus E-Control und Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) legt ihren Abschlussbericht zum Strom- und Gasmarkt in Österreich am 24. Juni vor. Es geht um Empfehlungen unter anderem für mehr Verbraucherschutz in Zukunft. Das gaben die beiden Behörden am Dienstagnachmittag bekannt. Schon im zweiten Zwischenbericht vorigen August hatte BWB-Chefin Natalie Harsdorf von "quasi monopolartigen Größenordnungen" am österreichischen Erdgasmarkt gesprochen.

von APA