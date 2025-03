Sturm "Alfred"- 13 Soldaten während Hilfseinsatzes verletzt

In Australien sind bei einem Hilfseinsatz der Armee wegen des Sturms "Alfred" 13 Soldaten teils schwer verletzt worden, als sich zwei Lastwagen überschlugen. Einer der Laster sei nahe der Stadt Lismore von der Straße abgekommen, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Sonntag mit. Ein zweites Fahrzeug sei während eines Ausweichmanövers umgekippt. Die Soldaten sollten von Sturmschäden Betroffenen in der durch Überschwemmungen gefährdeten Region helfen.

von APA