Skechers: Investor kauft US-Sportschuhmarke für 9,4 Milliarden Dollar

3G Capital rechnet damit, am Ende auf mehr als 80 Prozent der Skechers-Aktien zu kommen. Die Aktionäre haben die Wahl, für ihre Papiere je 63 Dollar in bar zu bekommen oder aber 57 Dollar und dafür einen Anteilsschein an der nicht börsennotierten künftigen Holding für Skechers.

Der Investor 3G Capital hatte sich in den USA vor Jahren als Großaktionär des Lebensmittel-Riesen Kraft Heinz einen Namen gemacht, den er in eine Fusion mit dem europäischen Rivalen Unilever treiben wollte. Doch die Transaktion platzte. Auch an der Restaurantkette Burger King war 3G zeitweise beteiligt.