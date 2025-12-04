Robert Tencl: „Das Wort Technologieoffenheit kann ich nicht mehr hören“

Warum ist die Stimmung in der Industrie so mies?

Ich kann für uns die schlechte Stimmung nicht bestätigen. Wir hatten erst vor Kurzem den Spatenstich für eine Werkerweiterung. Klar, man findet immer etwas, was besser sein könnte. Aber prinzipiell geht es uns nicht schlecht. Wir hatten schon schlechtere Zeiten. In den 1990er-Jahren war in unserem Markt – dem Eisenbahngeschäft – Flaute. Die Beschaffungsprogramme waren auf null gestellt. Das war viel grimmiger als es derzeit ist.

Wo lag das Problem?

Wir bauen ein Produkt, das heute gehypt wird: der Elektromotor. Bis vor 25 Jahren war das ganz anders. In den 1990ern war Bahnfahren verstaubt. Das haben nur Leute gemacht, die es mussten, die sich kein Auto oder keine Flugreise leisten konnten oder wollten. Die Bahnhöfe waren in einem katastrophalen Zustand. Die Züge ebenso – man denke nur an die Toiletten.

Die Politik hat sich dafür gefeiert, Nebenbahnen stillzulegen.

Strecken, die man heute wieder gerne hätte, die Wachau-Bahn zum Beispiel. Viele Konzerne haben sich damals jedenfalls aus dem Eisenbahngeschäft zurückgezogen und dort keine Zukunft gesehen. Das hat sich gewaltig geändert, getrieben durch die Elektromobilität. Ich bezeichne unser Unternehmen als GreenTech-Company. Darauf sind wir sehr stolz. Wir haben Zuwachsraten zwischen drei und sechs Prozent pro Jahr.

Aber wo sich wirklich eine Revolution abspielt, ist bei der Elektromobilität auf der Straße. Bei Bussen und Lkw gibt es große Beschaffungsprogramme, getrieben von der EU. Die Richtlinie des Clean Vehicle Directives besagt, dass ab 2026 50 Prozent der Busse im Nahverkehr alternativ angetrieben werden müssen, entweder mit Batterien oder mit Wasserstoff, wobei sich bei Letzterem gezeigt hat, dass das nicht der Weg sein wird.

Der Elektrobus ist die Zukunft?

Wir haben vor 20 Jahren begonnen, Motoren für Trolleybusse zu entwickeln, die ähnlich jenen in Straßenbahnen funktionieren. Irgendwann haben die Busbauer den Stromabnehmer weggelassen und Busse mit Batterie gebaut. Unseren ersten Elektromotor für einen Batteriebus haben wir 2012 für die Fußball-EM in Polen und der Ukraine gebaut.

Damit wurden Passagiere vom Flughafen zu den Spielstätten gebracht. Wir haben das Produkt immer mehr verfeinert und mittlerweile haben wir bei Batteriebussen Zuwachsraten von 20 bis 30 Prozent. Nächstes Jahr werden wir 3.000 Motoren für Busse bauen. Das ist unsere Erfolgsstory: Von einer eher verstaubten Industrie der 90er-Jahre zum Elektromobilitätshersteller für Schiene und Straße.