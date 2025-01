Lukratives Kracherl-Business: Red Bull erzielte 2024 einen Umsatzrekord von 11,2 Milliarden Euro

Red Bull ist neben dem „Kracherl“-Business, wo das Hauptwachstum generiert wird, auch im (Extrem-)Sport engagiert, auch um seine Getränkemarke bekannt zu machen. Die Sponsoringzahlungen an Sportstars überstiegen 2022 erstmals eine Milliarde Euro, eine konkrete Zahl für 2024 blieb im Bloomberg-Bericht offen.

Der niederländische Fahrer Max Verstappen gewann im vergangenen Jahr seinen vierten Formel-1-Meisterschaftstitel in Folge für ein Rennteam im Besitz von Red Bull. Das Unternehmen besitzt Fußballteams in Österreich, Deutschland, New York und Brasilien und hat eine Mehrheitsbeteiligung am Straßenradsportteam Bora-Hansgrohe übernommen.