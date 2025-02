Projektwerber wollen weiter um Windpark Sandl kämpfen

"Es gibt wenige Gebiete, wo es möglich ist, einen großen Windpark zu bauen und so viel Energie zu erzeugen. Das ist der günstigste Windstrom, den wir in Oberösterreich produzieren können", sieht er auf dem Areal der Rosenhof Forstverwaltung geeignete Voraussetzungen gegeben. Geplant sind 22 Windräder mit je 7,2 MW Leistung, was die derzeitige oberösterreichische Windkraftkapazität vervielfachen würde. Mit den erwarteten bis zu 500.000 MWh pro Jahr könnte man rund 125.000 Haushalte versorgen. "Es wäre extrem schade, wenn man so ein Potenzial nicht fachlich korrekt und tiefgehend kritisch im dafür vorgesehenen UVP-Verfahren prüft. Wenn dann in der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung, Anm.) rauskommt, es geht nicht, dann hat das Ganze einen belegbaren Grund, warum es nicht geht. Aber es ohne fachliche Untersuchung auszuschließen, ist nicht sehr verantwortungsvoll", kritisiert Czernin-Kinsky den Plan des Landes, im Projektgebiet eine strikte Ausschlusszone zu verordnen.

"Wir kriegen schon seit 20 Jahren Anfragen von diversen Unternehmen, die hier Windparks errichten wollen", schildert er. Als er vor drei Jahren die Leitung der Rosenhof Forstverwaltung in Sandl übernommen habe, habe er sich mit Benedikt Abensperg und Traun einen Partner an Bord geholt, der in Niederösterreich bereits Windpark-Erfahrung gesammelt hat, und die Betreibergesellschaft Windenergie Sandl war geboren. Das rund 1.000 Hektar große Projektgebiet ist bereits mit Forstwegen erschlossen. "Wir haben alles entlang dieser Forststraßen geplant. Das Einzige, was man machen müsste, ist ein paar Kurvenradien umzuändern." Die Ableitung soll via Erdkabel bis zum Umspannwerk in Rainbach erfolgen. Der Bodenverbrauch würde bei rund einem halben Hektar pro Windrad liegen.

Aber es gibt einen Haken: Schon vor Jahren zeichnete sich ab, dass das Gebiet in einer Ausschlusszone liegt. Das hat auch zu Nachdenkpausen bei den Projektwerbern geführt, letztlich hat man sich aber dennoch drübergewagt. Denn die Gemeinde ist dafür und das Land Oberösterreich habe immer gesagt, die Ausschlusszonen im Windkraft-Masterplan 2017 seien nicht rechtsverbindlich und jedes Projekt werde geprüft und wenn machbar auch genehmigt, argumentiert Firmensprecher Philipp Wieser. Die roten Zonen würden auch lediglich auf einer "Literaturrecherche" basieren.

"Wir haben zwei Jahre lang vor Ort mehr oder weniger jeden Kieselstein umgedreht" sagt Czernin-Kinsky. Daraus sei ein 400-seitiger Bericht entstanden und aus naturschutzfachlicher Sicht gebe es "keine 'Red Flag', die dieses Projekt verhindern könnte". Er argumentiert, dass das Projektgebiet ohnehin bereits intensiv forstwirtschaftlich genützt werde und es zwar durchaus schützenswerte Arten gebe, aber keine Schutzgebiete in das Gebiet hereinreichten, keine Arten durch die Windräder gefährdet und zudem Ausgleichsmaßnahmen gesetzt würden. Wieser ist überzeugt: "Es stört sich kaum ein tierischer Waldbewohner an den Windrädern, wenn sie mal da sind."

Czernin-Kinskys Motivation hat mit dem Klimawandel zu tun: Sandl ist eigentlich bekannt für seine harten Winter, "aber das ist Geschichte", sagt er. In seinem traditionell fichtendominierten Forstbetrieb würden sich mittlerweile andere Arten wie die Buche breitmachen. "Wir sind als Forstbesitzer wirklich an der Front des Klimawandels. Wir stehen vor der riesigen Herausforderung, unsere Wälder klimafit zu machen. Da sind die Einnahmen, die ein Windpark lukriert, natürlich sehr positiv - auch für den Waldumbau, der Unsummen verschlingt", sieht er ein ideales zweites Standbein für seinen Betrieb. Rechnen würde es sich "schon ab dem Zeitpunkt der Errichtung", erwartet er. "Wenn alles gut geht, könnten wir 2030 ans Netz gehen." Für das Rieseninvestment seien Banken an Bord, die "so etwas natürlich sehr, sehr gerne finanzieren, weil sie es für ihr ESG brauchen" ("Environmental, Social and Governance", Nachhaltigkeitsberichte, Anm.).

Nun tut sich vor dem Projekt aber eine unerwartete Hürde auf: Das Land Oberösterreich will - bevor es die von der EU verlangten Beschleunigungszonen für die Produktion erneuerbarer Energie ausweist - Ausschlusszonen verordnen und das betrifft auch das Projektgebiet. Man sei "groteskerweise" nicht einmal aufgefordert worden, eine Stellungnahme abzugeben, klagen die Projektbetreiber. Und sollte die Verordnung keine Übergangsfrist enthalten, wäre das nach Ansicht der Projektwerber ein klarer Verstoß gegen den Vertrauensgrundsatz. Dagegen würde man auch rechtlich vorgehen, bekräftigt Czernin-Kinsky. Noch hat man aber die Hoffnung, "dass die Sache nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird".