News Logo
ABO

PRO-GE Binder: Verhandeln nicht über Nulllohnrunden

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Arbeitgeber-Sprecher Knill (li.) mit PRO-GE-Chefverhandler Binder
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Am 22. September läuten die Metaller die Herbstlohnrunde ein, diesmal im Zeichen hoher Inflation und einer Forderung aus Industriekreisen nach einer Nulllohnrunde. Letzterer erteilt der Chef der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge, Reinhold Binder, eine Absage. "Darüber werden wir nicht verhandeln, das ist völlig klar", sagte der Chefverhandler der Arbeitnehmer zur "Kleinen Zeitung". Er ließ sich allerdings noch eine Hintertür offen.

von

"Der Inflationsausgleich ist kein gesetztes Mantra. Es braucht Abbildungen, die in Summe die Kaufkraft stärken", erklärte Binder. Man müsse in Krisenphasen "möglicherweise auch Schritte setzen, mit sehr viel Kreativität und Wachsamkeit". Grundsätzlich meinte er in Richtung der Arbeitgeber: "Im Mittelpunkt ist die Teuerung, die rollierende Teuerungsrate liegt bei 2,8 Prozent. Das Spiel mit Nulllohnrunden kann man machen, dann werden es intensive und sehr lange Verhandlungen."

Bei den Pensionen gibt sich Binder, der auch Nationalratsabgeordneter der SPÖ ist, gesprächsbereit. Ob ein Pensionsabschluss unter dem Anpassungswert von 2,7 Prozent für ihn vorstellbar ist? "Da ist vieles vorstellbar. Man muss den Betroffenen in die Augen schauen können und einen guten Blick darauf haben. Es wäre nicht zu verstehen, warum Mindestpensionisten nicht den vollen Ausgleich bekommen", sagte er zur "Kleinen Zeitung".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Industrie trägt zur Konjunkturerholung bei
Wirtschaft
Wirtschaft im 2. Quartal leicht höher als zu Jahresbeginn
Standortfonds könnte Finanzierung verbilligen
Wirtschaft
E-Control: Einsparung durch Netzbetreiber-Reduktion möglich
Strom bleibt im Jahresvergleich wichtigster Preistreiber
Wirtschaft
Haushaltspreise für Strom und Gas im Juli leicht gesunken
Oberhofer sieht eine "verkürzte Diskussion"
Wirtschaft
Wifo-Ökonom: Ohne neue Handelsabkommen weniger Wohlstand
Borealis baut Kapazität in Schwechat aus
Wirtschaft
Borealis investiert über 100 Mio. Euro in Werk Schwechat
Bei Benkos Anreise dürfte Umweg über Zell am See genommen werden
Wirtschaft
Überstellung von Benko nach Tirol am 13. Oktober geplant
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER