Herr Maderthaner, wir haben da noch eine Frage

Wann haben Sie zuletzt jemanden nicht überzeugt?

Jeden Tag mehrmals! Wer die Entscheidung trifft, sich – medial, in sozialen Netzwerken, mit eigenem Content oder Podcast – zu zeigen, entscheidet sich automatisch auch für Ablehnung. Das ist Teil der Fixkosten von Positionierung und Sichtbarkeit. Genau aus diesem Grund scheuen so viele diesen Schritt, bleiben lieber im Verborgenen und verzichten dafür sogar auf unternehmerisches Potenzial. Es geht nicht darum, allen zu gefallen, sondern vielmehr mit Leidenschaft und Überzeugung dem eigenen Weg zu folgen. Das eint die besten Marken der Welt: Sie sind „not for everyone“.