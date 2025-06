Christiane Steinlechner: KI und ihre Rolle in der Bildung von morgen

In der neuesten Episode von OÖ ungefiltert spricht Christiane Steinlechner über ihre beeindruckende Karriere und ihren leidenschaftlichen Einsatz für Chancengerechtigkeit in der Bildung. Als Regionalleiterin von Teach for Austria teilt sie ihre Vision von Future Minds und Future Leaders – und warum es entscheidend ist, ins Handeln zu kommen, anstatt nur über Veränderung zu sprechen.

Sie schildert, wie man Bildungssysteme gezielt reformieren kann, um soziale Gerechtigkeit langfristig zu stärken. Besonders spannend ist ihr Ansatz zur Umsetzung der Inner Development Goals (IDGs) – einem Schlüssel, um die Sustainable Development Goals (SDGs) tatsächlich zu erreichen.

Christiane Steinlechner gibt praxisnahe Einblicke in die Unterschiede zwischen Leadership in NGOs und Führung in der Wirtschaft. Dabei steht für sie verantwortungsbewusstes Handeln im Zentrum – unabhängig vom Sektor. Sie spricht über die Chancen und Herausforderungen von Corporate Social Responsibility und betont, wie wichtig es ist, Unternehmen und Schulen miteinander zu vernetzen, um voneinander zu lernen.

Auch persönliche Erlebnisse kommen nicht zu kurz: Christiane erzählt von inspirierenden Begegnungen, ihrem eigenen Werdegang und was sie täglich antreibt, eine mutige Changemakerin zu sein. Zum Abschluss gibt sie einen spannenden Ausblick darauf, welche Fähigkeiten in einer zunehmend digitalisierten Welt an Bedeutung gewinnen – und warum sie in der Vielfalt der jungen Generation eine echte Quelle der Hoffnung sieht.