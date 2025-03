Panamakanal: Statt chinesischem nun US-Betreiber

Der derzeitige Betreiber der Häfen an beiden Seiten des Panama-Kanals, das Hongkonger Unternehmen Hutchison, will diese an ein US-Konsortium verkaufen. 90 Prozent der Anteile an der Panama Ports Company sowie Anteile an weiteren Häfen außerhalb Chinas sollen um 19 Mrd. Dollar an die Unternehmensgruppe unter Leitung des Investors Blackrock gehen, erklärte Hutchison am Dienstag.

von APA