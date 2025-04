Mahrer will komplette Abgabenbefreiung von Trinkgeld

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer fordert eine komplette Steuer- und Abgabenbefreiung von Trinkgeld. "Was Gäste freiwillig für guten Service den Kellnern geben, darf nicht länger vom Finanzamt mitkassiert werden", hieß es in einer Aussendung am Samstag. Trinkgeld sei ein Zeichen der Anerkennung und kein Einkommen. Das gelte vor allem in Gastronomie und Hotellerie, wo das Personal oft unter enormem Druck Höchstleistungen erbringe, so Mahrer.

von APA