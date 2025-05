Italien: Umweltschützer kritisieren Österreichs Skiindustrie

"Wir prangern die unökologischen Praktiken in den Bergen an, auch im benachbarten Österreich", betonte Legambientes Generaldirektor Giorgio Zampetti in einer Presseaussendung am Samstag. Der Verband zeichnet jedes Jahr die italienischen Regionen mit grünen Flaggen aus. Sie werden an Bergorte vergeben, die sich durch die Umsetzung von Projekten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Naturschutz ausgezeichnet haben. Schwarze Flaggen werden an Gemeinden vergeben, die zu wenig für Umweltschutz unternehmen.

Legambiente hat im Jahr 2025 19 grüne Flaggen an verschiedene Regionen und Orte im italienischen Alpenraum vergeben. Unter den italienischen Regionen mit den meisten grünen Flaggen stehen Piemont und Friaul-Julisch Venetien an der Spitze der Liste mit jeweils vier grünen Flaggen. Drei grüne Flaggen gingen an die Lombardei und Venetien. Es folgen das Trentino mit zwei Flaggen, Südtirol, das Aostatal und Ligurien mit einer.

Andererseits wurden neun schwarze Flaggen an Ortschaften in der Alpenregion vergeben, die einen nicht nachhaltigen Umgang mit den Bergen pflegen. Friaul-Julisch Venetien ist die Region mit den meisten schwarzen Flaggen (3), gefolgt von Piemont, Aostatal, Trentino, Südtirol und Venetien, die jeweils eine schwarze Flagge erhalten haben.