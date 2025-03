Hannes Jagerhofers Beachvolleyball-Eventfirma in Konkurs

Über die Veranstaltungsagentur Acts von Hannes Jagerhofer ist am Montag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet worden. Die Gesellschaft hatte für das heurige Jahr ein Beachvolleyballturnier in Pörtschach am Wörthersee geplant. Weil der Hauptsponsor absprang, kommt das aber nicht zustande, woraufhin der Konkurs folgte, wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Montag in einer Aussendung bekanntgab.

Mitte November 2024 war das neue Multisport-Event am Wörthersee vorgestellt worden, nur einen Monat später wurde es aber bereits wieder abgesagt. Laut Jagerhofer wurde der Schritt mit dem Ausstieg des Sponsors A1 begründet. Wegen der Kurzfristigkeit konnte die neue Veranstaltung für kommenden Juli nicht aufrechterhalten werden. Durch den Sponsorausstieg sei ein wesentlicher Teil des Budgets für den in Pörtschach und Velden geplanten Event weggefallen.

Dem Kreditschutzverband zufolge sind nun drei Gläubiger betroffen, die Passiva werden mit rund sechs Millionen Euro beziffert. Ein genauer Aktivastatus liegt noch nicht vor. Eine Fortführung des Unternehmens sei nicht geplant, hieß es in der Aussendung des KSV1870.