Handelsflächenforum 2025: So sieht die Zukunft des stationären Handels aus

Mit dem Handelsflächenforum 2025 wurde in Wien ein neues Kapitel für den stationären Handel aufgeschlagen. Das zentrale Branchenevent versammelte Entscheidungsträger:innen aus Handel, Politik, Immobilienwirtschaft und Stadtentwicklung, um einen Nachmittag lang über die Zukunft des Einkaufens zu diskutieren – und zu gestalten.

Unter dem Motto „Shaping Tomorrow's Shopping Environments“ präsentierte sich das Forum als interdisziplinäre Plattform für Retail-Innovation und Stadtentwicklung. Der Handelsverband stellte mit dem neuen Format einmal mehr unter Beweis, dass er Treiber zukunftsfähiger Lösungen ist – von Architektur und Kundenführung bis hin zu digitalen Technologien und nachhaltigem Flächenmanagement.

Retail-Innovation trifft Stadtplanung

Die Vorträge und Panels drehten sich um aktuelle Herausforderungen und Chancen im stationären Handel: Wie schafft man mithilfe von Licht, Musik und Duft ein emotionales Einkaufserlebnis? Welche Rolle spielt Instore-Technologie wie Augmented Reality, Frequenzmessung oder KI-basierte Analyse-Tools bei der Flächenoptimierung? Und wie können durch neue Konzepte wie Pop-Up-Stores, flexible Raumgestaltung oder Erlebnisbereiche neue Zielgruppen erschlossen werden?

Auch Themen wie Nachhaltigkeit, Ladeinfrastruktur, Grünflächen oder Mixed-Use-Entwicklungen standen im Fokus – zentrale Hebel für die Revitalisierung der Innenstädte und für ökologische Verantwortung im Handel.

Shoppingcenter Awards: Europark Salzburg gewinnt „Award of Excellence“

Ein Highlight des Forums war die Verleihung der Shoppingcenter Performance Awards, präsentiert vom Handelsverband in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen Ecostra. Die zentrale Frage: Welche Einkaufszentren überzeugen Händler:innen in Österreich am meisten?

Als klarer Sieger in der Kategorie „Bestes Fachmarktzentrum“ ging Basta Leibnitz hervor. Der renommierte „Award of Excellence“ für die beste Shopping Mall des Landes wurde erstmals an den Europark Salzburg vergeben. Marcus Wild, Vorstand der Spar Österreich Gruppe, nahm die Auszeichnung entgegen – und betonte die strategische Bedeutung des Centers: „In der Kundengunst und bei der Flächenproduktivität steht der Europark schon lange ganz oben – dieser Award ist eine schöne Bestätigung dafür.“

Impulse für die Branche

„Mit dem Handelsflächenforum setzen wir einen starken Impuls für den Handelsstandort Österreich“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Ob Instore-Technologie, Stadtmarketing oder moderne Payment-Systeme – dieser Nachmittag hat eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig die Zukunft des Handels gedacht und gemacht wird.“